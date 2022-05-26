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ПЦУ просить Вселенського патріарха позбавити Кирила престолу

Ірина БалачукЧетвер, 26 травня 2022, 14:24
ПЦУ просить Вселенського патріарха позбавити Кирила престолу
Епіфаній. Фото з Facebook

Православна церква України просить Вселенського патріарха позбавити престолу главу Російської православної церкви Кирила – Володимира Гундяєва, ­– який благословляв російське вторгнення в Україну.

Джерело: митрополит Київський і всієї України Епіфаній у Facebook

Пряма мова Епіфанія: "Архієрейський Собор ПЦУ звернувся до Вселенського Патріарха та Предстоятелів Помісних Автокефальних Церков з проханням осудити духовні злочини Кирила і позбавити його престолу, зокрема на підставі поширення єретичного етнофілетичного вчення про "русскій мір" та поширення схизм серед православних (безпідставного розриву євхаристійного єднання та створення єпархій РПЦ в межах Олександрійського Патріархату)".

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Деталі: Епіфаній нагадав, що патріарх Кирил є одним із творців ідеології "русского міра", її пропагандистом і популяризатором.

За його словами, сама ця ідеологія підпадає під осудження етнофілетизму як єресі Константинопольським Собором 1872-го року.

Відповідно, на думку Епіфанія, Кирил Гундяєв як співтворець і пропагандист "русского міра" має підлягати осудженню, якщо не зречеться цієї єресі та не виявить плодів покаяння.

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Глава ПЦУ також закликав Предстоятелів інших помісних Церков засудити слова та дії Московського патріарха Кирила, який з амвону підтримує кровопролитну війну проти України.

"Адже не може тримати чашу з Євхаристією та пастирський жезл той, чиї руки – в крові жертв російської армії, яку він, російський патріарх, благословив на цю бійню", – підсумував Епіфаній.

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Теми: Православна Церква УкраїниКирилоцерквавійна
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