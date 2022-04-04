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Епіфаній заявив, що Кирил став на бік антихриста

Катерина ТищенкоПонеділок, 4 квітня 2022, 00:10
Епіфаній, фото Радіо Свобода

Митрополит Православної церкви України Епіфаній заявляє, що предстоятель Російської православної церкви Кирил зробив вибір на користь справ антихриста.

Джерело: Епіфаній у Facebook

Дослівно: "Йдеться про добро і зло як такі і про власний вибір для кожного: ти з Богом чи з дияволом? Кирил Гундяєв свій вибір на користь справ антихриста вже зробив. Закликаю тих, хто ще досі має його за свого пастиря – відкрийте очі, подивіться на отруйні плоди його вчення, віддаліться від беззаконного, не будьте далі його співучасниками!".

Деталі: Епіфаній підкреслив, що ідеологія "русского міра" є тим самим, чим є ідеологія нацизму, бо виправдовує насильство, вбивство, війну і геноцид, а тому має бути відкинута і засуджена так само, як засуджений нацизм.

"Співтворцями та провідниками цієї злочинної ідеології є очільник Московської патріархії Кирил Гундяєв та його поплічники. Він разом з підлеглими не лише всіляко розпалював це вогнище, але і відкрито, від імені Бога та Церкви, брехливими устами благословив катів та вбивць на їхню чорну справу", - наголосив голова ПЦУ.

Що передувало: Предстоятель російської православної церкви Кирил у неділю виступив із промовою в храмі збройних сил РФ, рохзвалюючи молодих росіян, які стають до лав армії й ідуть вбивати українців.

Передісторія: 

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  • Християни світу дистанціюються від РПЦ і патріарха Кирила через їхню підтримку війни, а всередині церкви деякі священики виступають проти верхівки. Папа Римський Франциск не планує проводити заплановану зустріч із Кирилом щодо екуменічного діалогу східних та західних церков.
  • Митрополит УПЦ МП Онуфрій підтримав Збройні сили України на початку війни й звернувся до Путіна із закликом припинити "братовбивчу" війну.
  • 63% українців підтримують ідею розриву зв’язків УПЦ МП з московським патріархатом. Народні депутати зареєстрували законопроєкт про заборону УПЦ МП на території України.
  • Російські окупанти нищать храми, монастирі та релігійні пам’ятки в Україні.
  • Митрополит Київський Епіфаній заявив, що ракети й снаряди російських окупантів летять з благословення Кирила, який під час літургії та провоідей підтримує Путіна й російську армію.

Теми: Православна Церква УкраїниРосіяцерквавійна
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