Епіфаній заявив, що Кирил став на бік антихриста
Митрополит Православної церкви України Епіфаній заявляє, що предстоятель Російської православної церкви Кирил зробив вибір на користь справ антихриста.
Джерело: Епіфаній у Facebook
Дослівно: "Йдеться про добро і зло як такі і про власний вибір для кожного: ти з Богом чи з дияволом? Кирил Гундяєв свій вибір на користь справ антихриста вже зробив. Закликаю тих, хто ще досі має його за свого пастиря – відкрийте очі, подивіться на отруйні плоди його вчення, віддаліться від беззаконного, не будьте далі його співучасниками!".
Деталі: Епіфаній підкреслив, що ідеологія "русского міра" є тим самим, чим є ідеологія нацизму, бо виправдовує насильство, вбивство, війну і геноцид, а тому має бути відкинута і засуджена так само, як засуджений нацизм.
"Співтворцями та провідниками цієї злочинної ідеології є очільник Московської патріархії Кирил Гундяєв та його поплічники. Він разом з підлеглими не лише всіляко розпалював це вогнище, але і відкрито, від імені Бога та Церкви, брехливими устами благословив катів та вбивць на їхню чорну справу", - наголосив голова ПЦУ.
Що передувало: Предстоятель російської православної церкви Кирил у неділю виступив із промовою в храмі збройних сил РФ, рохзвалюючи молодих росіян, які стають до лав армії й ідуть вбивати українців.
Передісторія:
- Християни світу дистанціюються від РПЦ і патріарха Кирила через їхню підтримку війни, а всередині церкви деякі священики виступають проти верхівки. Папа Римський Франциск не планує проводити заплановану зустріч із Кирилом щодо екуменічного діалогу східних та західних церков.
- Митрополит УПЦ МП Онуфрій підтримав Збройні сили України на початку війни й звернувся до Путіна із закликом припинити "братовбивчу" війну.
- 63% українців підтримують ідею розриву зв’язків УПЦ МП з московським патріархатом. Народні депутати зареєстрували законопроєкт про заборону УПЦ МП на території України.
- Російські окупанти нищать храми, монастирі та релігійні пам’ятки в Україні.
- Митрополит Київський Епіфаній заявив, що ракети й снаряди російських окупантів летять з благословення Кирила, який під час літургії та провоідей підтримує Путіна й російську армію.