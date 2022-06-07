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Росіяни телефонують родичам військових, які вийшли з "Азовсталі": погрожують зґвалтуванням і смертю

Ірина БалачукВівторок, 7 червня 2022, 15:20
Юлія та Арсеній Федосюки. Фото надане УП

Дружина захисника Маріуполя Арсенія Федосюка Юлія заявила, що родичам військових, які вийшли з "Азовсталі" телефонують з російських номерів і знущаються або погрожують.

Джерело: Юлія Федосюк у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Федосюк: "Телефонують з російських номерів, надсилають повідомлення у Telegram, Whatsapp, інші месенджери, знущаються і погрожують. Це триває вже впродовж десь місяця. З того часу,  як ми зустрічались з Папою Римським, почалась прицільна увага до нас. Після почали телефонувати у Telegram і надсилати повідомлення про те, що мій чоловік нібито вже мертвий; про те, чи хочу я його фото побачити або відео. Ось такі речі. Також телефонували у Whatsapp. Всюди були номери російські, тому, на мою думку, це роблять росіяни.

Також на мою адресу постійно лунають погрози, що, мовляв, "добралися до твого чоловіка і доберемося до тебе, скоро наші хлопці будуть у Києві". Погрожують зґвалтуванням і смертю".

Деталі: За словами Федосюк, подібні повідомлення і дзвінки з погрозами надходять і іншим родичам захисників. Зокрема, дружині командира маріупольського полку "Азов" Дениса Прокопенка – Катерині.  

До поліції жінки не зверталися, бо не бачать у цьому смислу.

Також Федосюк розповіла, що 5 червня її чоловік телефонував своїй матері Тетяні – йому дали можливість одного дзвінка. А після цієї розмови Тетяні Федосюк почали телефонувати представники медіа, які підконтрольні бойовикам "ДНР", вони говорили українською і намагалися отримати коментарі.

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Але, за словами дружини захисника, його мама "людина підготовлена", тому вона відразу завершила  розмову. Федосюк зазначила, що номер пані Тетяни ніяк не могли знайти десь в мережі, тому вона припускає, що його так званим ЗМІ окупантів могли передати російські силовики, які утримують українських військових.

Також вона розповіла, що упродовж минулого тижня отримала багато дзвінків з невідомих номерів, де її питали, що вона думає про українську владу, коли її чоловіка зараз утримують на непідконтрольній Україні території.

Пряма мова Федосюк: "Певно, очікували, що я буду якось критикувати владу. Але я не коментую їм нічого. Я довіряю українській владі і сподіявсь, що вони зробить все можливе, щоб звільнити наших чоловіків".

Знати більше: Обличчя "Азов.Сталі". Історії про захисників Маріуполя 

Командир "Азова" Денис Прокопенко (Редіс): Ми зробили все можливе та неможливе, аби відтягнути на себе переважаючі сили противника

Катерина Прокопенко: СІЗО, де знаходяться захисники Маріуполя, переповнене, їжа та вода потребують покращення

Передісторія:

  • Маріуполь був заблокований російськими військами 1 березня. З кінця квітня захисники Маріуполя були заблоковані на заводі "Азовсталь": це представники полку Нацгвардії "Азов", морські піхотинці, прикордонники, поліцейські. Вони просили світ про порятунок: морпіхи – про "екстракцію", "Азов" – хоча б про евакуацію поранених бійців.
  • 17 травня у Генштабі ЗСУ заявили, що гарнізон "Маріуполь" виконав бойове завдання і тепер командири мають наказ зберегти життя особового складу. 16 травня почалася евакуація важкопоранених бійців на окуповану територію. Всіх інших планували вивести за кілька етапів. Формально вони потрапили у полон. Українська влада планує їх обмін. 
  • 20 травня Міноборони РФ заявило, що всіх бійців з "Азовсталі" виведено, і що з 16 травня з бункерів вийшло 2 439 осіб, яких росіяни вважають військовополоненими.
  • 6 червня президент Володимир Зеленський підтвердив, що в руках російських окупантів перебувають понад 2,5 тисячі українських бійців з "Азовсталі". Їхнім визволенням займається ГУР Міноборони.

Теми: МаріупольполоненіРосія
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