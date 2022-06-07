Росіяни телефонують родичам військових, які вийшли з "Азовсталі": погрожують зґвалтуванням і смертю

Дружина захисника Маріуполя Арсенія Федосюка Юлія заявила, що родичам військових, які вийшли з "Азовсталі", телефонують з російських номерів і знущаються або погрожують.

Джерело: Юлія Федосюк у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Федосюк: "Телефонують з російських номерів, надсилають повідомлення у Telegram, Whatsapp, інші месенджери, знущаються і погрожують. Це триває вже впродовж десь місяця. З того часу, як ми зустрічались з Папою Римським, почалась прицільна увага до нас. Після почали телефонувати у Telegram і надсилати повідомлення про те, що мій чоловік нібито вже мертвий; про те, чи хочу я його фото побачити або відео. Ось такі речі. Також телефонували у Whatsapp. Всюди були номери російські, тому, на мою думку, це роблять росіяни.

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Також на мою адресу постійно лунають погрози, що, мовляв, "добралися до твого чоловіка і доберемося до тебе, скоро наші хлопці будуть у Києві". Погрожують зґвалтуванням і смертю".

Деталі: За словами Федосюк, подібні повідомлення і дзвінки з погрозами надходять і іншим родичам захисників. Зокрема, дружині командира маріупольського полку "Азов" Дениса Прокопенка – Катерині.

До поліції жінки не зверталися, бо не бачать у цьому смислу.

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Також Федосюк розповіла, що 5 червня її чоловік телефонував своїй матері Тетяні – йому дали можливість одного дзвінка. А після цієї розмови Тетяні Федосюк почали телефонувати представники медіа, які підконтрольні бойовикам "ДНР", вони говорили українською і намагалися отримати коментарі.

Але, за словами дружини захисника, його мама "людина підготовлена", тому вона відразу завершила розмову. Федосюк зазначила, що номер пані Тетяни ніяк не могли знайти десь в мережі, тому вона припускає, що його так званим ЗМІ окупантів могли передати російські силовики, які утримують українських військових.

Також вона розповіла, що упродовж минулого тижня отримала багато дзвінків з невідомих номерів, де її питали, що вона думає про українську владу, коли її чоловіка зараз утримують на непідконтрольній Україні території.

Пряма мова Федосюк: "Певно, очікували, що я буду якось критикувати владу. Але я не коментую їм нічого. Я довіряю українській владі і сподіваюсь, що вона зробить все можливе, щоб звільнити наших чоловіків".

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