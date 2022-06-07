Лавров буде говорити в Туреччині про відновлення переговорів з Україною
Вівторок, 7 червня 2022, 16:11
У російському міністерстві закордонних справ заявили, що глава МЗС РФ Сергій Лавров у Туреччині 8 червня обговорить із головою турецького МЗС Мевлютом Чавушоглу поновлення мирних переговорів з Україною.
Джерело: російське дипвідомство, прокремлівське видання "РИА Новости"
Пряма мова: "Міністри обміняються поглядами на поточний стан справ в "українській кризі", перспективи поновлення російсько-українських мирних переговорів.
Російська сторона проінформує турецьких колег про хід "спеціальної військової операції" Збройних сил Російської Федерації в Україні та кроки, що вживаються для забезпечення безпеки мирного населення".
Нагадаємо:
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що ні його, ні голову МЗС Дмитра Кулебу не запросили на зустріч в Анкарі 8 червня, на якій, зокрема, розглядатимуть питання чорноморського судноплавства.
- 17 травня в МЗС Росії заявили, що переговори з Україною не йдуть, оскільки Київ фактично вийшов із переговорного процесу.
- Радник голови ОП Михайло Подоляк підтвердив, що переговори з Росією наразі на паузі через низку причин.
- Президент Володимир Зеленський вважає, що вести переговори є сенс лише з президентом Росії Володимиром Путіним, переговори з усіма іншими представниками РФ не мають ніякого значення.
- 28 травня Путін у телефонній розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном та Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем заявив, що Росія готова продовжувати переговори з Україною.
- Пізніше прессекретар президента України Сергій Нікіфоров заявив, що Володимир Зеленський не заперечує можливості тристоронніх телефонних переговорів з президентами Туреччини і Росії.