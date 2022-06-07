Лавров буде говорити в Туреччині про відновлення переговорів з Україною

У російському міністерстві закордонних справ заявили, що глава МЗС РФ Сергій Лавров у Туреччині 8 червня обговорить із головою турецького МЗС Мевлютом Чавушоглу поновлення мирних переговорів з Україною.

Джерело: російське дипвідомство, прокремлівське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "Міністри обміняються поглядами на поточний стан справ в "українській кризі", перспективи поновлення російсько-українських мирних переговорів.

Російська сторона проінформує турецьких колег про хід "спеціальної військової операції" Збройних сил Російської Федерації в Україні та кроки, що вживаються для забезпечення безпеки мирного населення".

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