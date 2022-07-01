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На Зміїному у ворога були потужні позиції радіорозвідки – Данілов

Ольга Глущенко П'ятниця, 1 липня 2022, 00:38
Олексій Данілов, фото “Радіо Свобода”

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що українські військові за допомогою важкої артилерії вибили ворога зі Зміїного, а також зазначив, що росіяни вели потужну радіорозвідку з острова.

Джерело: Данілов в ефірі проєкту "Говорить великий Львів"

Пряма мова: "Те, що стосується Зміїного, те, що трактують зараз у Російській Федерації, що нібито вони пішли "по добрій волі", це зовсім не відповідає дійсності.

Насправді їх звідти вибила наша важка артилерія, наші Збройні Сили, всіма засобами, які тільки можливі, нанесли двічі відповідні ураження.

І там ховатися нема де, і вони вимушені були тікати.

Це дуже стратегічно важливий для нас об’єкт. Адже з цього об’єкта вони вели спостереження за Одеською областю, за Бессарабією, те, що стосується Придністров’я. Вони там мали дуже потужні позиції з точки зору радіорозвідки з цієї нашої території".

Деталі: Данілов додав, що територія острова Зміїний "наразі є чистою", жодного ворога там нема.

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Що передувало: Данілов після успішного звільнення острова Зміїного потролив росіян і поцікавився у Міноборони та Генштабу, де там український Севастополь.

Передісторія: 

Теми: ЗміїнийДанілов
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