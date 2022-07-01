На Зміїному у ворога були потужні позиції радіорозвідки – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що українські військові за допомогою важкої артилерії вибили ворога зі Зміїного, а також зазначив, що росіяни вели потужну радіорозвідку з острова.

Джерело: Данілов в ефірі проєкту "Говорить великий Львів"

Пряма мова: "Те, що стосується Зміїного, те, що трактують зараз у Російській Федерації, що нібито вони пішли "по добрій волі", це зовсім не відповідає дійсності.

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Насправді їх звідти вибила наша важка артилерія, наші Збройні Сили, всіма засобами, які тільки можливі, нанесли двічі відповідні ураження.

І там ховатися нема де, і вони вимушені були тікати.

Це дуже стратегічно важливий для нас об’єкт. Адже з цього об’єкта вони вели спостереження за Одеською областю, за Бессарабією, те, що стосується Придністров’я. Вони там мали дуже потужні позиції з точки зору радіорозвідки з цієї нашої території".

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Деталі: Данілов додав, що територія острова Зміїний "наразі є чистою", жодного ворога там нема.

Що передувало: Данілов після успішного звільнення острова Зміїного потролив росіян і поцікавився у Міноборони та Генштабу, де там український Севастополь.

Передісторія: