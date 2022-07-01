На Зміїному у ворога були потужні позиції радіорозвідки – Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що українські військові за допомогою важкої артилерії вибили ворога зі Зміїного, а також зазначив, що росіяни вели потужну радіорозвідку з острова.
Джерело: Данілов в ефірі проєкту "Говорить великий Львів"
Пряма мова: "Те, що стосується Зміїного, те, що трактують зараз у Російській Федерації, що нібито вони пішли "по добрій волі", це зовсім не відповідає дійсності.
Насправді їх звідти вибила наша важка артилерія, наші Збройні Сили, всіма засобами, які тільки можливі, нанесли двічі відповідні ураження.
І там ховатися нема де, і вони вимушені були тікати.
Це дуже стратегічно важливий для нас об’єкт. Адже з цього об’єкта вони вели спостереження за Одеською областю, за Бессарабією, те, що стосується Придністров’я. Вони там мали дуже потужні позиції з точки зору радіорозвідки з цієї нашої території".
Деталі: Данілов додав, що територія острова Зміїний "наразі є чистою", жодного ворога там нема.
Що передувало: Данілов після успішного звільнення острова Зміїного потролив росіян і поцікавився у Міноборони та Генштабу, де там український Севастополь.
Передісторія:
- Вранці 30 червня Оперативне командування "Південь" заявило, що російська армія поспіхом евакуювала залишки гарнізону з острова Зміїний після ударів українських військових по ньому.
- Пізніше російська влада заявила, що нібито "завершила виконання завдань на острові Зміїному" і "як жест доброї волі" вивела гарнізон, який там перебував.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що російські окупанти втекли з острова Зміїного після того, як українські захисники завдали по острову низку ударів, в тому числі і з української гаубиці "Богдана".