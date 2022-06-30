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Данілов потролив окупантів після втечі зі Зміїного: Де там український Севастополь?

Ірина БалачукЧетвер, 30 червня 2022, 16:07
Олексій Данілов біля оглядового бінокля на острові Зміїний. Фото зроблене у 2021 році. Фото з Facebook Данілова

Секретар РНБО Олексій Данілов після успішного звільнення острова Зміїного потролив росіян і поцікавився у Міноборони та Генштабу, де там український Севастополь.

Деталі: Данілов запостив у Facebook фото, на якому він стоїть біля оглядового бінокля на острові Зміїний у 2021 році

Пряма мова Данілова: "Де там наш Севастополь?!"

Деталі: Секретар РНБО відмітив під своїм постом Міністерство оборони України, Генеральний штаб ЗСУ та  Держприкордонслужбу.

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Теми: ДаніловЗміїнийСевастополь
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