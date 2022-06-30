Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Данілов потролив окупантів після втечі зі Зміїного: Де там український Севастополь?

Ірина БалачукЧетвер, 30 червня 2022, 16:07
Данілов потролив окупантів після втечі зі Зміїного: Де там український Севастополь?
Олексій Данілов біля оглядового бінокля на острові Зміїний. Фото зроблене у 2021 році. Фото з Facebook Данілова

Секретар РНБО Олексій Данілов після успішного звільнення острова Зміїного потролив росіян і поцікавився у Міноборони та Генштабу, де там український Севастополь.

Деталі: Данілов запостив у Facebook фото, на якому він стоїть біля оглядового бінокля на острові Зміїний у 2021 році

Пряма мова Данілова: "Де там наш Севастополь?!"

Реклама:

Деталі: Секретар РНБО відмітив під своїм постом Міністерство оборони України, Генеральний штаб ЗСУ та  Держприкордонслужбу.

Передісторія: 

Теми: ДаніловЗміїнийСевастополь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Данілов
ЗРК С-400 в Криму знищили новою українською ракетою – Данілов
Данілов запевняє, що змін до правил мобілізації не буде
Данілов: Контрнаступ йде важко, але щодня є просування
Останні новини
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
Усі новини...
Реклама: