Данілов потролив окупантів після втечі зі Зміїного: Де там український Севастополь?
Четвер, 30 червня 2022, 16:07
Секретар РНБО Олексій Данілов після успішного звільнення острова Зміїного потролив росіян і поцікавився у Міноборони та Генштабу, де там український Севастополь.
Деталі: Данілов запостив у Facebook фото, на якому він стоїть біля оглядового бінокля на острові Зміїний у 2021 році
Пряма мова Данілова: "Де там наш Севастополь?!"
Деталі: Секретар РНБО відмітив під своїм постом Міністерство оборони України, Генеральний штаб ЗСУ та Держприкордонслужбу.
Передісторія:
- Вранці 30 червня Оперативне командування "Південь" заявило, що російська армія поспіхом евакуювала залишки гарнізону з острова Зміїний після ударів українських військових по ньому.
- Пізніше російська влада заявила, що нібито "завершила виконання завдань на острові Зміїному" і "як жест доброї волі" вивела гарнізон, який там перебував.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що російські окупанти втекли з острова Зміїного після того, як українські захисники завдали по острову низку ударів, в тому числі і з української гаубиці "Богдана".
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