Данілов потролив окупантів після втечі зі Зміїного: Де там український Севастополь?

Олексій Данілов біля оглядового бінокля на острові Зміїний. Фото зроблене у 2021 році. Фото з Facebook Данілова

Секретар РНБО Олексій Данілов після успішного звільнення острова Зміїного потролив росіян і поцікавився у Міноборони та Генштабу, де там український Севастополь.

Деталі: Данілов запостив у Facebook фото, на якому він стоїть біля оглядового бінокля на острові Зміїний у 2021 році

Пряма мова Данілова: "Де там наш Севастополь?!"

Деталі: Секретар РНБО відмітив під своїм постом Міністерство оборони України, Генеральний штаб ЗСУ та Держприкордонслужбу.

Передісторія:

Вранці 30 червня Оперативне командування "Південь" заявило, що російська армія поспіхом евакуювала залишки гарнізону з острова Зміїний після ударів українських військових по ньому.

Пізніше російська влада заявила, що нібито "завершила виконання завдань на острові Зміїному" і "як жест доброї волі" вивела гарнізон, який там перебував.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що російські окупанти втекли з острова Зміїного після того, як українські захисники завдали по острову низку ударів, в тому числі і з української гаубиці "Богдана".