При відступах зі Зміїного ворог міг замінувати територію і води – ОК "Південь"

Російські загарбники, відступаючи зі Зміїного, могли вдатися до мінування території острова і навколишніх вод.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Завершуючи екстрену евакуацію особового складу з острова Зміїний, рашисти знищували військову техніку, документацію та майно. Імовірно, здійснено мінування місцевості, причалу та навколишніх вод біля острова.

За уточненими даними, внаслідок наших ракетно-артилерійських ударів знищено зенітно-ракетний комплекс "Тор", один з маломірних катерів, причіп, що містив дизель-генератор, радіолокаційну станцію та польовий склад боєприпасів.

А самі рашисти при відступі підірвали транспортно-зарядну машину до ЗРК "Тор", реактивну систему залпового вогню "Торнадо-Г" та над морем втратили гелікоптер".

Деталі: В ОК "Південь" наголошують, що "операція триває", забезпечення контролю над островом потребує ретельної перевірки та виключення провокацій.

Українські військові ретельно перевіряють ситуацію.

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"Для прикриття евакуації противник виконав понад двадцять вильотів авіації з Криму", – ідеться в повідомленні.

Також повідомляється, що один з винищувачів-бомбардувальників прикриття випустив по Одещині 2 крилатих ракети Х-31, які влучили в сільськогосподарські площі Білгород-Дністровського району.

"Обійшлось без руйнувань та втрат" – зазначають в ОК "Південь".

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