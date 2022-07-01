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При відступах зі Зміїного ворог міг замінувати територію і води – ОК "Південь"

Ольга Глущенко П'ятниця, 1 липня 2022, 03:12
При відступах зі Зміїного ворог міг замінувати територію і води – ОК Південь
фото: управління туризму Одеської області

Російські загарбники, відступаючи зі Зміїного, могли вдатися до мінування території острова і навколишніх вод.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Завершуючи екстрену евакуацію особового складу з острова Зміїний, рашисти знищували військову техніку, документацію та майно. Імовірно, здійснено мінування місцевості, причалу та навколишніх вод біля острова.

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За уточненими даними, внаслідок наших ракетно-артилерійських ударів знищено зенітно-ракетний комплекс "Тор", один з маломірних катерів, причіп, що містив дизель-генератор, радіолокаційну станцію та польовий склад боєприпасів.

А самі рашисти при відступі підірвали транспортно-зарядну машину до ЗРК "Тор", реактивну систему залпового вогню "Торнадо-Г" та над морем втратили гелікоптер".

Деталі: В ОК "Південь" наголошують, що "операція триває", забезпечення контролю над островом потребує ретельної перевірки та виключення провокацій.

ВІДЕО ДНЯ

Українські військові ретельно перевіряють ситуацію.

"Для прикриття евакуації противник виконав понад двадцять вильотів авіації з Криму", – ідеться в повідомленні.

Також повідомляється, що один з винищувачів-бомбардувальників прикриття випустив по Одещині 2 крилатих ракети Х-31, які влучили в сільськогосподарські площі Білгород-Дністровського району.

"Обійшлось без руйнувань та втрат" – зазначають в ОК "Південь".

Передісторія:

  • У четвер російські окупанти втекли з острова Зміїного після того, як українські захисники завдали по острову низку ударів, в тому числі і з української гаубиці "Богдана".
  • Пізніше російська влада заявила, що нібито "завершила виконання завдань на острові Зміїному" і "як жест доброї волі" вивела гарнізон, який там перебував. 
  • У Генштабі ЗСУ констатували повне звільнення території Одещини від окупантів. 
  • Американська компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки острова Зміїний після звільнення від російських окупантів.

Теми: Зміїнийвійна
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