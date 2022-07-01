При відступах зі Зміїного ворог міг замінувати територію і води – ОК "Південь"
Російські загарбники, відступаючи зі Зміїного, могли вдатися до мінування території острова і навколишніх вод.
Джерело: ОК "Південь"
Дослівно: "Завершуючи екстрену евакуацію особового складу з острова Зміїний, рашисти знищували військову техніку, документацію та майно. Імовірно, здійснено мінування місцевості, причалу та навколишніх вод біля острова.
За уточненими даними, внаслідок наших ракетно-артилерійських ударів знищено зенітно-ракетний комплекс "Тор", один з маломірних катерів, причіп, що містив дизель-генератор, радіолокаційну станцію та польовий склад боєприпасів.
А самі рашисти при відступі підірвали транспортно-зарядну машину до ЗРК "Тор", реактивну систему залпового вогню "Торнадо-Г" та над морем втратили гелікоптер".
Деталі: В ОК "Південь" наголошують, що "операція триває", забезпечення контролю над островом потребує ретельної перевірки та виключення провокацій.
Українські військові ретельно перевіряють ситуацію.
"Для прикриття евакуації противник виконав понад двадцять вильотів авіації з Криму", – ідеться в повідомленні.
Також повідомляється, що один з винищувачів-бомбардувальників прикриття випустив по Одещині 2 крилатих ракети Х-31, які влучили в сільськогосподарські площі Білгород-Дністровського району.
"Обійшлось без руйнувань та втрат" – зазначають в ОК "Південь".
Передісторія:
- У четвер російські окупанти втекли з острова Зміїного після того, як українські захисники завдали по острову низку ударів, в тому числі і з української гаубиці "Богдана".
- Пізніше російська влада заявила, що нібито "завершила виконання завдань на острові Зміїному" і "як жест доброї волі" вивела гарнізон, який там перебував.
- У Генштабі ЗСУ констатували повне звільнення території Одещини від окупантів.
- Американська компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки острова Зміїний після звільнення від російських окупантів.