З’явилися супутникові знімки Зміїного після звільнення від окупантів

Американська компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки острова Зміїний на Одещині після звільнення від російських окупантів.

Джерело: Maxar Technologies у Twitter

острів Зміїний 30 червня, фото Maxar Technologies/Twitter

Деталі: У компанії зазначили, що знімки зроблені у четвер, 30 червня.

Дослівно: "На сьогоднішніх зображеннях можна побачити дим від палаючих транспортних засобів/споруд у кількох місцях у північній частині острова".

Що передувало: У четвер російські окупанти втекли з острова Зміїного після того, як українські захисники завдали по острову низку ударів, в тому числі і з української гаубиці "Богдана".

Пізніше російська влада заявила, що нібито "завершила виконання завдань на острові Зміїному" і "як жест доброї волі" вивела гарнізон, який там перебував.

У Генштабі ЗСУ констатували повне звільнення території Одещини від окупантів.