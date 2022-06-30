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З’явилися супутникові знімки Зміїного після звільнення від окупантів

Катерина ТищенкоЧетвер, 30 червня 2022, 21:37
З’явилися супутникові знімки Зміїного після звільнення від окупантів
ОСТРІВ ЗМІЇНИЙ 30 ЧЕРВНЯ, ФОТО MAXAR TECHNOLOGIES/TWITTER

Американська компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки острова Зміїний на Одещині після звільнення від російських окупантів.

Джерело: Maxar Technologies у Twitter

 
острів Зміїний 30 червня, фото Maxar Technologies/Twitter
 

Деталі: У компанії зазначили, що знімки зроблені у четвер, 30 червня.

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Дослівно: "На сьогоднішніх зображеннях можна побачити дим від палаючих транспортних засобів/споруд у кількох місцях у північній частині острова".

Що передувало: У четвер російські окупанти втекли з острова Зміїного після того, як українські захисники завдали по острову низку ударів, в тому числі і з української гаубиці "Богдана".

Пізніше російська влада заявила, що нібито "завершила виконання завдань на острові Зміїному" і "як жест доброї волі" вивела гарнізон, який там перебував. 

ВІДЕО ДНЯ

У Генштабі ЗСУ констатували повне звільнення території Одещини від окупантів. 

Теми: ЗміїнийОдеська область
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