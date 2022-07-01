Рятувальники знайшли ще 6 фрагментів тіл під завалами ТЦ в Кременчуку

Під завалами ТЦ в Кременчуку рятувальники виявили ще 6 фрагментів тіл загиблих, всього з початку робіт знайдено 28 фрагментів тіл.

Джерело: ДСНС України у Telegram

Дослівно: "Станом на 9:00 1 липня на місці проведення аварійно-рятувальних робіт на території ТЦ "Амстор" додатково виявлено 6 фрагментів тіл".

Деталі: Рятувальники уточнили, що з початку робіт виявлено 28 фрагментів тіл. Всього внаслідок ракетного удару загинуло 19 осіб, 62 особи постраждало, з яких 26 осіб госпіталізовано.

Що було раніше: 30 червня під час розбору завалів на території ТЦ "Амстор" у Кременчуку виявили 22 фрагменти тіл, також було підтведжено загибель 18 осіб.

Передісторія:

27 червня росіяни завдали ракетного удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуку. Друга ракета пошкодила будівлю АТ "Кредмаш", яка виробляла запчастини для цивільних автомобілів.

Речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат повідомив, що удару по Кременчуку завдано ракетою Х-22, випущеною з бомбардувальника Ту-22М3 з боку Курська.

В Росії спочатку повідомили, що завдали удару "по ангарах з озброєнням і боєприпасами, що надійшли від США і європейських країн. Потім в РФ назвали ТЦ "непрацюючим", "постановою", а відео перших хвилин після обстрілу та крики закривавлених цивільних – "фейком".

Міністерство внутрішніх справ України вже визначило імена російських льотчиків, які здійснили запуск ракет по торговому центру в Кременчуку.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова переконана, що ракетний удар по ТЦ "Амстор" може розглядатися в Міжнародному кримінальному суді ООН як злочин проти людяності.