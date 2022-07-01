Рятувальники знайшли ще 6 фрагментів тіл під завалами ТЦ в Кременчуку

Під завалами ТЦ в Кременчуку рятувальники виявили ще 6 фрагментів тіл загиблих, всього з початку робіт знайдено 28 фрагментів тіл.

Джерело: ДСНС України у Telegram

Дослівно: "Станом на 9:00 1 липня на місці проведення аварійно-рятувальних робіт на території ТЦ "Амстор" додатково виявлено 6 фрагментів тіл".

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Деталі: Рятувальники уточнили, що з початку робіт виявлено 28 фрагментів тіл. Всього внаслідок ракетного удару загинуло 19 осіб, 62 особи постраждало, з яких 26 осіб госпіталізовано.

Що було раніше: 30 червня під час розбору завалів на території ТЦ "Амстор" у Кременчуку виявили 22 фрагменти тіл, також було підтведжено загибель 18 осіб.

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