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Під завалами ТЦ в Кременчуку знайшли 22 фрагменти тіл – ДСНС

Катерина ТищенкоЧетвер, 30 червня 2022, 16:56
Під завалами ТЦ в Кременчуку знайшли 22 фрагменти тіл – ДСНС
розбір завалів у Кременчуку, фото ДСНС

Під час розбору завалів на території ТЦ "Амстор" у Кременчуку, який 27 червня зазнав ракетного обстрілу з боку РФ, виявили 22 фрагменти тіл, також підтведжено загибель 18 осіб.

Джерело: ДСНС України, керівниця пресслужби ДСНС України Ольга Козак у коментарі УП

 
розбір завалів у Кременчуку, фото ДСНС

Дослівно ДСНС: "Станом на 15:20, на місці проведення аварійно-рятувальних робіт на території ТЦ "Амстор", додатково виявлено 5 фрагментів тіл.

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Всього з початку робіт виявлено 22 фрагменти тіл".

Деталі: Як повідомила у коментарі УП керівниця пресслужби ДСНС України Ольга Козак, окрім знайдених фрагментів тіл, підтверджена загибель 18 осіб.

 

Скільком загиблим належать фрагменти тіл, наразі невідомо, щодо цього будуть проводитися експертизи.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Станом на 29 червня у ДСНС повідомляли, що внаслідок обстрілу ТЦ загинуло 18 осіб (з яких 1 особа померла в лікарні), під час розбору завалів виявлено 8 фрагментів людських тіл.

По медичну допомогу звернулася 65 осіб, з них 26 було госпіталізовано до лікарні інтенсивного лікування.

Передісторія:

  • 27 червня росіяни завдали ракетного удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуку. Друга ракета пошкодила будівлю АТ "Кредмаш", яка виробляла запчастини для цивільних автомобілів. 
  • Речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат повідомив, що удару по Кременчуку завдано ракетою Х-22, випущеною з бомбардувальника Ту-22М3 з боку Курська.
  • В Росії спочатку повідомили, що завдали удару "по ангарах з озброєнням і боєприпасами, що надійшли від США і європейських країн. Потім в РФ назвали ТЦ "непрацюючим", "постановою", а відео перших хвилин після обстрілу та крики закривавлених цивільних – "фейком". 
  • Міністерство внутрішніх справ України вже визначило імена російських льотчиків, які здійснили запуск ракет по торговому центру в Кременчуку.
  • Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова переконана, що ракетний удар по ТЦ "Амстор" може розглядатися в Міжнародному кримінальному суді ООН як злочин проти людяності.

Теми: КременчуктерактДСНС
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