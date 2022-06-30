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Під завалами ТЦ в Кременчуку знайшли 22 фрагменти тіл – ДСНС

Катерина ТищенкоЧетвер, 30 червня 2022, 16:56
розбір завалів у Кременчуку, фото ДСНС

Під час розбору завалів на території ТЦ "Амстор" у Кременчуку, який 27 червня зазнав ракетного обстрілу з боку РФ, виявили 22 фрагменти тіл, також підтведжено загибель 18 осіб.

Джерело: ДСНС України, керівниця пресслужби ДСНС України Ольга Козак у коментарі УП

 
розбір завалів у Кременчуку, фото ДСНС

Дослівно ДСНС: "Станом на 15:20, на місці проведення аварійно-рятувальних робіт на території ТЦ "Амстор", додатково виявлено 5 фрагментів тіл.

Всього з початку робіт виявлено 22 фрагменти тіл".

Деталі: Як повідомила у коментарі УП керівниця пресслужби ДСНС України Ольга Козак, окрім знайдених фрагментів тіл, підтверджена загибель 18 осіб.

 

Скільком загиблим належать фрагменти тіл, наразі невідомо, щодо цього будуть проводитися експертизи.

Що передувало: Станом на 29 червня у ДСНС повідомляли, що внаслідок обстрілу ТЦ загинуло 18 осіб (з яких 1 особа померла в лікарні), під час розбору завалів виявлено 8 фрагментів людських тіл.

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По медичну допомогу звернулася 65 осіб, з них 26 було госпіталізовано до лікарні інтенсивного лікування.

Передісторія:

  • 27 червня росіяни завдали ракетного удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуку. Друга ракета пошкодила будівлю АТ "Кредмаш", яка виробляла запчастини для цивільних автомобілів. 
  • Речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат повідомив, що удару по Кременчуку завдано ракетою Х-22, випущеною з бомбардувальника Ту-22М3 з боку Курська.
  • В Росії спочатку повідомили, що завдали удару "по ангарах з озброєнням і боєприпасами, що надійшли від США і європейських країн. Потім в РФ назвали ТЦ "непрацюючим", "постановою", а відео перших хвилин після обстрілу та крики закривавлених цивільних – "фейком". 
  • Міністерство внутрішніх справ України вже визначило імена російських льотчиків, які здійснили запуск ракет по торговому центру в Кременчуку.
  • Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова переконана, що ракетний удар по ТЦ "Амстор" може розглядатися в Міжнародному кримінальному суді ООН як злочин проти людяності.

Теми: КременчуктерактДСНС
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