Під завалами ТЦ в Кременчуку знайшли 22 фрагменти тіл – ДСНС

Під час розбору завалів на території ТЦ "Амстор" у Кременчуку, який 27 червня зазнав ракетного обстрілу з боку РФ, виявили 22 фрагменти тіл, також підтведжено загибель 18 осіб.

Джерело: ДСНС України, керівниця пресслужби ДСНС України Ольга Козак у коментарі УП

розбір завалів у Кременчуку, фото ДСНС

Дослівно ДСНС: "Станом на 15:20, на місці проведення аварійно-рятувальних робіт на території ТЦ "Амстор", додатково виявлено 5 фрагментів тіл.

Всього з початку робіт виявлено 22 фрагменти тіл".

Деталі: Як повідомила у коментарі УП керівниця пресслужби ДСНС України Ольга Козак, окрім знайдених фрагментів тіл, підтверджена загибель 18 осіб.

Скільком загиблим належать фрагменти тіл, наразі невідомо, щодо цього будуть проводитися експертизи.

Що передувало: Станом на 29 червня у ДСНС повідомляли, що внаслідок обстрілу ТЦ загинуло 18 осіб (з яких 1 особа померла в лікарні), під час розбору завалів виявлено 8 фрагментів людських тіл.

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По медичну допомогу звернулася 65 осіб, з них 26 було госпіталізовано до лікарні інтенсивного лікування.

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