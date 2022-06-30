Під завалами ТЦ в Кременчуку знайшли 22 фрагменти тіл – ДСНС
Під час розбору завалів на території ТЦ "Амстор" у Кременчуку, який 27 червня зазнав ракетного обстрілу з боку РФ, виявили 22 фрагменти тіл, також підтведжено загибель 18 осіб.
Джерело: ДСНС України, керівниця пресслужби ДСНС України Ольга Козак у коментарі УП
Дослівно ДСНС: "Станом на 15:20, на місці проведення аварійно-рятувальних робіт на території ТЦ "Амстор", додатково виявлено 5 фрагментів тіл.
Всього з початку робіт виявлено 22 фрагменти тіл".
Деталі: Як повідомила у коментарі УП керівниця пресслужби ДСНС України Ольга Козак, окрім знайдених фрагментів тіл, підтверджена загибель 18 осіб.
Скільком загиблим належать фрагменти тіл, наразі невідомо, щодо цього будуть проводитися експертизи.
Що передувало: Станом на 29 червня у ДСНС повідомляли, що внаслідок обстрілу ТЦ загинуло 18 осіб (з яких 1 особа померла в лікарні), під час розбору завалів виявлено 8 фрагментів людських тіл.
По медичну допомогу звернулася 65 осіб, з них 26 було госпіталізовано до лікарні інтенсивного лікування.
Передісторія:
- 27 червня росіяни завдали ракетного удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуку. Друга ракета пошкодила будівлю АТ "Кредмаш", яка виробляла запчастини для цивільних автомобілів.
- Речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат повідомив, що удару по Кременчуку завдано ракетою Х-22, випущеною з бомбардувальника Ту-22М3 з боку Курська.
- В Росії спочатку повідомили, що завдали удару "по ангарах з озброєнням і боєприпасами, що надійшли від США і європейських країн. Потім в РФ назвали ТЦ "непрацюючим", "постановою", а відео перших хвилин після обстрілу та крики закривавлених цивільних – "фейком".
- Міністерство внутрішніх справ України вже визначило імена російських льотчиків, які здійснили запуск ракет по торговому центру в Кременчуку.
- Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова переконана, що ракетний удар по ТЦ "Амстор" може розглядатися в Міжнародному кримінальному суді ООН як злочин проти людяності.