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Обстріл ТЦ у Кременчуку може розглядатися у Гаазі – Венедіктова

Ірина БалачукВівторок, 28 червня 2022, 10:54
Пожежа у ТЦ "Амстор" у Кременчуку, викликана російськими обстрілами 27 червня. Фото з Telegram голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що злочин росіян, які завдали удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуку, можуть розглядати у Міжнародному кримінальному суді, тому важливо документувати цю справу за стандартами міжнародного гуманітарного права.

Джерело: Венедіктова з місця обстрілу у Кременчуку 28 червня в ефірі національного марафону новин

Пряма мова генпрокурора: "Приїхали (міжнародні – ред.) експерти, які вже працюють у нас. У них є досвід роботи з нашими слідчими, оперативниками. І те, про що я говорила правоохоронцям, – що нам треба відразу брати стандарт міжнародного гуманітарного права. Це складно, ми до цього не звикли, хоча в нас війна 8 років. Але цей стандарт треба брати і його вже тримати, тому що, можливо, ця справа буде справою, яка буде розглядатися у Гаазі".

Деталі: За словами Венедіктової, наразі ніхто не знає, якою потім буде стратегія розслідування, тому треба відразу збирати докази таким чином, щоб вони "були належні у будь-якому суді".  

Вона підкреслила, що у цій справі важливо звертати увагу на два аспекти: перший – притягнення до відповідальності російських злочинців і другий – притягнення тих людей, які допустили халатність чи службову недбалість (бізнес, який не зупинив роботу ТЦ під час повітряної тривоги – ред.).

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Теми: КременчуквійнаВенедіктоваГаазький трибунал
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