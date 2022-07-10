Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський наказав деокупувати південь України – Резніков

Катерина ТищенкоНеділя, 10 липня 2022, 21:43
Зеленський наказав деокупувати південь України – Резніков
Олексій Резніков, фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський наказав військовим деокупувати прибережні райони на півдні, для цього Україна збирає мільйонні бойові сили.

Джерело: міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю британській газеті The Times

Деталі: "Україна збирає мільйонні бойові сили, оснащені західною зброєю, щоби відвоювати свою південну територію в Росії", - пише видання.

Реклама:

За словами Резнікова, Зеленський наказав військовим України відвоювати окуповані прибережні райони, які мають життєво важливе значення для економіки країни.

Пряма мова Резнікова: "Ми розуміємо, що політично це дуже потрібно для нашої країни.

Президент доручив найвищому військовому керівництву розробити плани. Після цього Генштаб каже, що для досягнення цієї мети нам потрібно, а, б, в… Це моя робота. Я пишу листи колегам у країнах-партнерах, генерали говорять про те, чому нам потрібні такі види озброєння, а згодом ми отримуємо політичні рішення".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Віцепрем'єрка Ірина Верещук закликає мешканців окупованих районів Херсонської й Запорізької областей евакуюватися всіма можливими способами. "Треба шукати можливість виїхати, бо наші Збройні Сили будуть деокуповувати. Це будуть величезні бої", - сказала вона. 
  • Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський заявив, що жителям окупованої Херсонщини варто виїхати з області, а хто не може – готуватися до бойових дій, шукати укриття, воду та їжу.

Теми: ЗеленськийРезніковвійнадеокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Херсонщина: ЗСУ вразили пункт Росгвардії
Російська ракета влучила в багатоповерхівку в Харкові
Зараз немає у росіян оперативної паузи. Вона буде перед їхньою втечею – Зеленський
Резніков пророкує розпад РФ: Побачимо заклики до суверенітету
Останні новини
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
Усі новини...
Реклама: