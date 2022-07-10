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Зеленський наказав деокупувати південь України – Резніков

Катерина ТищенкоНеділя, 10 липня 2022, 21:43
Олексій Резніков, фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський наказав військовим деокупувати прибережні райони на півдні, для цього Україна збирає мільйонні бойові сили.

Джерело: міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю британській газеті The Times

Деталі: "Україна збирає мільйонні бойові сили, оснащені західною зброєю, щоби відвоювати свою південну територію в Росії", - пише видання.

За словами Резнікова, Зеленський наказав військовим України відвоювати окуповані прибережні райони, які мають життєво важливе значення для економіки країни.

Пряма мова Резнікова: "Ми розуміємо, що політично це дуже потрібно для нашої країни.

Президент доручив найвищому військовому керівництву розробити плани. Після цього Генштаб каже, що для досягнення цієї мети нам потрібно, а, б, в… Це моя робота. Я пишу листи колегам у країнах-партнерах, генерали говорять про те, чому нам потрібні такі види озброєння, а згодом ми отримуємо політичні рішення".

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Теми: ЗеленськийРезніковвійнадеокупація
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