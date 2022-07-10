Зеленський наказав деокупувати південь України – Резніков
Президент Володимир Зеленський наказав військовим деокупувати прибережні райони на півдні, для цього Україна збирає мільйонні бойові сили.
Джерело: міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю британській газеті The Times
Деталі: "Україна збирає мільйонні бойові сили, оснащені західною зброєю, щоби відвоювати свою південну територію в Росії", - пише видання.
За словами Резнікова, Зеленський наказав військовим України відвоювати окуповані прибережні райони, які мають життєво важливе значення для економіки країни.
Пряма мова Резнікова: "Ми розуміємо, що політично це дуже потрібно для нашої країни.
Президент доручив найвищому військовому керівництву розробити плани. Після цього Генштаб каже, що для досягнення цієї мети нам потрібно, а, б, в… Це моя робота. Я пишу листи колегам у країнах-партнерах, генерали говорять про те, чому нам потрібні такі види озброєння, а згодом ми отримуємо політичні рішення".
Передісторія:
- Віцепрем'єрка Ірина Верещук закликає мешканців окупованих районів Херсонської й Запорізької областей евакуюватися всіма можливими способами. "Треба шукати можливість виїхати, бо наші Збройні Сили будуть деокуповувати. Це будуть величезні бої", - сказала вона.
- Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський заявив, що жителям окупованої Херсонщини варто виїхати з області, а хто не може – готуватися до бойових дій, шукати укриття, воду та їжу.