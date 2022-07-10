Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский приказал деоккупировать юг Украины – Резников

Катерина ТищенкоВоскресенье, 10 июля 2022, 21:43
Зеленский приказал деоккупировать юг Украины – Резников
Алексей Резников, фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский приказал военным деоккупировать прибрежные районы на юге, для этого Украина собирает миллионные боевые силы.

Источник: министр обороны Алексей Резников в интервью британской газете The Times

Детали: "Украина собирает миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием, чтобы отвоевать свою южную территорию у России", - пишет издание.

Реклама:

По словам Резникова, Зеленский приказал военным Украины отвоевать оккупированные прибрежные районы, которые имеют жизненно важное значение для экономики страны.

Прямая речь Резникова: "Мы понимаем, что политически это очень необходимо для нашей страны.

Президент поручил высшему военному руководству разработать планы. После этого Генштаб говорит, что для достижения этой цели нам нужно а, б, в… Это моя работа. Я пишу письма коллегам в странах-партнерах, генералы говорят о том, почему нам нужны такие виды вооружения, а потом мы получаем политические решения".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Вице-премьер Ирина Верещук призывает жителей оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться всеми возможными способами. "Нужно искать возможность уехать, потому что наши Вооруженные Силы будут деоккупировать. Это будут огромные бои", - сказала она.
  • Первый зампредседателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский заявил, что жителям оккупированной Херсонщины следует уехать из области, а кто не может – готовиться к боевым действиям, искать укрытие, воду и еду.

Темы: ЗеленскийРезниковвойнадеоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Херсонщина: ВСУ поразили пункт Росгвардии
Российская ракета попала в многоэтажку в Харькове
Сейчас у россиян нет оперативной паузы. Она будет перед их побегом – Зеленский
Резников пророчит распад РФ: Увидим призывы к суверенитету
Последние новости
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
Все новости...
Реклама: