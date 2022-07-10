Зеленский приказал деоккупировать юг Украины – Резников

Президент Владимир Зеленский приказал военным деоккупировать прибрежные районы на юге, для этого Украина собирает миллионные боевые силы.

Источник: министр обороны Алексей Резников в интервью британской газете The Times

Детали: "Украина собирает миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием, чтобы отвоевать свою южную территорию у России", - пишет издание.

По словам Резникова, Зеленский приказал военным Украины отвоевать оккупированные прибрежные районы, которые имеют жизненно важное значение для экономики страны.

Прямая речь Резникова: "Мы понимаем, что политически это очень необходимо для нашей страны.

Президент поручил высшему военному руководству разработать планы. После этого Генштаб говорит, что для достижения этой цели нам нужно а, б, в… Это моя работа. Я пишу письма коллегам в странах-партнерах, генералы говорят о том, почему нам нужны такие виды вооружения, а потом мы получаем политические решения".

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