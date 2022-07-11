По Николаеву выпустили 6 ракет, есть раненый. На юге горят поля с урожаем

На юге горят поля от обстрелов, фото из Facebook Игоря Луценко

Утром 11 июля в Николаеве прогремели взрывы, россияне обстреляли из артиллерии Шосткинский район Сумской области, в Херсонской области продолжаются пожары, которые оккупанты не позволяют тушить.

Источник: информация о ситуации в регионах по состоянию на 8 утра понедельника 11 июля

Детали: Николаевская область: утром в Николаеве раздавались взрывы. Информация уточняется.

"На данный момент понимаем: 6 ракет. Предварительно без жертв, один раненый", – уточнил глава ОВА Виталий Ким в Telegram.

Баштанский район: в воскресенье обстрелам подверглась Широковская община. Попадания были по уже разрушенному зданию ЦНАПа, школе, жилым домам и открытым территориям домохозяйств. Потерпевших нет.

Также продолжаются обстрелы сел по линии разграничения в Березнеговатской общине.

В Николаевском районе в воскресенье вечером в результате обстрелов с. Лиманы Галицыновской общины загорелось поле с урожаем и лесополосой. Потерпевших нет.

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Херсонская область: Херсон в воскресенье был в дыму от пожаров: горели поля в Таврическом микрорайоне и в пригороде. По сообщению очевидцев, пожарную помощь оккупанты не разрешали присылать.

Стабильно критично остается ситуация в районах области.

Днепропетровская область: враг снова обстрелял кассетными снарядами Криворожский район. Две общины – Апостоловскую и Зеленодольскую. В двух селах – Новосеменовке и Марьянском – разрушение жилья. Предварительно люди не пострадали.

Сумская область: за прошедшие сутки был минометный обстрел – 5 взрывов – на территории Эсманской общины. Пострадавших и разрушений нет.

Ночь была тихой.

В 7.30 утра 11 июля – "прилеты" по Шосткинскому району. Артобстрел. Информация о последствиях уточняется.

Харьковская область: за ночь по Харькову россияне нанесли 3 ракетных удара. Попали в жилую многоэтажку, школу в Слободском районе и складские помещения в Основянском районе.

В результате ракетных обстрелов разрушено здание школы. Пожара не было. Погибших и пострадавших нет.

В 6-ти этажном жилом доме разрушены подъезд жилого дома с 1-го этажа до 6-го этажа. Пожара не было. ГСЧС-ники спасли женщину.

Третья ракета попала по открытой территории, повредила складские помещения.

В течение суток по области оккупанты обстреливали Чугуевский, Изюмский, Богодуховский районы. Горели частные дома, хозяйственные постройки, открытые территории.

В течение суток госпитализировали одного человека в Золочеве.

Луганская область: за ночь россияне нанесли пять ракетных ударов и четыре массированных артиллерийских обстрела по населенным пунктам на границе Луганщины и Донбасса.

Применяют авиацию, ствольную и реактивную артиллерию, пытаясь прорваться из Лисичанска и других направлений на Северск и Славянск, но уже больше недели эти попытки безуспешны, пытаются продвигаться со стороны Попасной.

Донецкая область: обстрелы не прекращаются. За сутки обстрелян Бахмут, с. Орехово, с. Ласточкино, с. Старая Николаевка, с. Ближняя, с. Клещиевка.

Повреждены 49 объектов (35 жилых домов, многоэтажка, 13 гаражей, промышленные и инфраструктурные объекты).

За ночь – обстрелы Торецкой, Северской, Марьинской, Николаевской и Часовоярской ТО.

Область без газа и частично без воды и электричества.

Эвакуация населения продолжается.