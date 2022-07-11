"Убили триста националистов": Россия оправдывает ракетный удар по Часовому Яру

Минобороны России заявило, что ракетным ударом по Часовому Яру в Донецкой области "уничтожили более трёхсот националистов".

Источник: Минобороны РФ

Детали: Российские войска "похвалились" ударом по Часовому Яру 10 июля, когда они "Искандерами" ударили по общежитии. Из-за этого погибло 20 людей, еще более 20 могут находиться под завалами.

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Оккупанты говорят, что попали в пункт дислокации военных и убили более 300 человек.

Дословно: "Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Часов Яр уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ.

В результате удара уничтожено более трёхсот националистов".

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Что предшествовало: По последним данным ГСЧС, в результате ракетного удара по 5-этажке в населенном пункте Часов Яр в Донецкой области погибли 15 человек, пострадали 6 человек. Ранее глава Донецкой ОВА сообщал, что под завалами могут находиться 24 человека.