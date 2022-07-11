"Убили триста националистов": Россия оправдывает ракетный удар по Часовому Яру
Минобороны России заявило, что ракетным ударом по Часовому Яру в Донецкой области "уничтожили более трёхсот националистов".
Источник: Минобороны РФ
Детали: Российские войска "похвалились" ударом по Часовому Яру 10 июля, когда они "Искандерами" ударили по общежитии. Из-за этого погибло 20 людей, еще более 20 могут находиться под завалами.
Оккупанты говорят, что попали в пункт дислокации военных и убили более 300 человек.
Дословно: "Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Часов Яр уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ.
В результате удара уничтожено более трёхсот националистов".
Что предшествовало: По последним данным ГСЧС, в результате ракетного удара по 5-этажке в населенном пункте Часов Яр в Донецкой области погибли 15 человек, пострадали 6 человек. Ранее глава Донецкой ОВА сообщал, что под завалами могут находиться 24 человека.