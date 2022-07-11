За два тижні Україна знищила 14 російських складів і баз далеко в тилу — ВВС
За два тижні з кінця червня до початку липня Україна завдала 14 точних ударів по складах боєприпасів та військових баз російських військ на захоплених українських територіях.
Джерело: матеріал "ВВС"
Деталі: Офіційно, ні Генштаб ЗСУ, ні міноборони Росії не повідомляли про такі випадки.
Інформацію та відеодокази розповсюджували в соцмережах очевидці, військові журналісти та блогери з обох боків, а також місцеві чиновники.
Деякі випадки підтвердило також управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
Передісторія: У понеділок секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що кількісні переваги російської армії нівелюються українською ракетно-артилерійською точністю.
Після 10 липня повідомлялося про потужні вибухи складів із боєприпасами в окупованих Алчевську і Шахтарську. Також повідомлялося про знищення складів на Херсонщині.