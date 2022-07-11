За две недели Украина уничтожила 14 российских складов и баз далеко в тылу — ВВС

За две недели с конца июня по начало июля Украина нанесла 14 точных ударов по складам боеприпасов и военных баз российских войск на захваченных украинских территориях.

Источник: материал "ВВС"

Детали: Официально ни Генштаб ВСУ, ни минобороны России не сообщали о таких случаях.

Информацию и видеодоказательства распространяли в соцсетях очевидцы, военные журналисты и блоггеры по обе стороны, а также местные чиновники.

Некоторые случаи подтвердило также управление стратегических коммуникаций ВСУ.

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Предыстория: В понедельник секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что количественные преимущества российской армии нивелируются украинской ракетно-артиллерийской точностью.

После 10 июля сообщалось о мощных взрывах складов с боеприпасами в оккупированных Алчевске и Шахтерске. Также сообщалось об уничтожении складов в Херсонской области.