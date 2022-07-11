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Росіяни завдали нових ударів по цивільним на Донеччині: є загиблі

"Українська правда"Понеділок, 11 липня 2022, 15:09

У понеділок росіяни обстріляли Торецьк та Бахмут у Донецькій області. Є втрати серед цивільного населення. 

Джерело: очільник Донецької ОВА Павло Кириленко

Деталі: Станом на 13:30 відомо, що двічі зазнав обстрілів Торецьк. Один снаряд упав на територію амбулаторії, інший - у гаражі. У Бахмуті ракета влучила у спорткомплекс, пошкодивши трибуну, трибунні приміщення та манеж.

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Пряма мова: "Не припиняються артобстріли Сіверська, Авдіївки, населених пунктів Часовоярської, Іллінівської та Святогірської громад.

Пошкоджені будинки й інфраструктурні об'єкти. Райгородок обстріляно касетними снарядами "Ураганів" — на місці працюють піротехніки".

Деталі: Кириленко підтвердив втрати серед цивільних. Кількість загиблих оприлюднять ввечері.

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Теми: війнаДонецька областьжертви
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