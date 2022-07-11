Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни завдали нових ударів по цивільним на Донеччині: є загиблі

"Українська правда"Понеділок, 11 липня 2022, 15:09

У понеділок росіяни обстріляли Торецьк та Бахмут у Донецькій області. Є втрати серед цивільного населення. 

Джерело: очільник Донецької ОВА Павло Кириленко

Деталі: Станом на 13:30 відомо, що двічі зазнав обстрілів Торецьк. Один снаряд упав на територію амбулаторії, інший - у гаражі. У Бахмуті ракета влучила у спорткомплекс, пошкодивши трибуну, трибунні приміщення та манеж.

Пряма мова: "Не припиняються артобстріли Сіверська, Авдіївки, населених пунктів Часовоярської, Іллінівської та Святогірської громад.

Пошкоджені будинки й інфраструктурні об'єкти. Райгородок обстріляно касетними снарядами "Ураганів" — на місці працюють піротехніки".

Деталі: Кириленко підтвердив втрати серед цивільних. Кількість загиблих оприлюднять ввечері.

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ

Теми: війнаДонецька областьжертви
Головне сьогодні

Портнов виїхав із України у червні, підстави не розкривають – "Схеми"

Рада ЄС погодила 1 мільярд євро макрофінансової допомоги для України

фото, оновлено від 8:51Часів Яр: кількість загиблих зросла до 35

Прем'єр Польщі назвав Путіна "спадкоємцем УПА"

фото В Енергодарі атакували приміщення СБУ, де засіли окупанти

фото Рогозін показав ядерну ракету "Сармат" та знову заявив про серійне виробництво

Усі новини...
війна
На північ від України ударні групи ворога відсутні - прикордонники
Ранковий обстріл Харкова: кількість загиблих сягнула 6 людей
В Іноземному легіоні розповіли про загиблих від рук окупантів бійців в Україні
Останні новини
13:45
ЄС заморозив російські активи на суму 13,8 млрд євро
13:43
Путін у Тегерані зустрінеться з Ердоганом
13:36
Окупанти знову заблокували виїзд із Мелітополя до Запоріжжя - мер
13:30
Легалізували російські кошти: в управління державі перейшли заарештовані 100 мільйонів
13:30
З російського полону звільнили п’ятьох українців, серед них троє цивільних
13:20
Курс валют на 12 липня: готівкова гривня далі слабшає
13:05
Білорусь розпочала нові командно-штабні навчання на кордоні з Україною
12:59
Портнов виїхав із України у червні, підстави не розкривають – "Схеми"
12:57
ЗМІ показали супутникові знімки наслідків масштабного удару по Новій Каховці
12:54
В Росії підтвердили перший випадок віспи мавп
Усі новини...