Росіяни завдали нових ударів по цивільним на Донеччині: є загиблі
Понеділок, 11 липня 2022, 15:09
У понеділок росіяни обстріляли Торецьк та Бахмут у Донецькій області. Є втрати серед цивільного населення.
Джерело: очільник Донецької ОВА Павло Кириленко
Деталі: Станом на 13:30 відомо, що двічі зазнав обстрілів Торецьк. Один снаряд упав на територію амбулаторії, інший - у гаражі. У Бахмуті ракета влучила у спорткомплекс, пошкодивши трибуну, трибунні приміщення та манеж.
Реклама:
Пряма мова: "Не припиняються артобстріли Сіверська, Авдіївки, населених пунктів Часовоярської, Іллінівської та Святогірської громад.
Пошкоджені будинки й інфраструктурні об'єкти. Райгородок обстріляно касетними снарядами "Ураганів" — на місці працюють піротехніки".
Деталі: Кириленко підтвердив втрати серед цивільних. Кількість загиблих оприлюднять ввечері.
ВІДЕО ДНЯ
Нагадаємо:
- Американський Інститут дослідження війни повідомляв, що росіяни імовірно посилюють артилерійські та ракетні удари на захід від Бахмута, щоб ізолювати місто від ліній комунікацій.
- За минулу добу на Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули щонайменше 2 мешканців і 5 дістали поранень.