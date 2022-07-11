Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне нанесли новые удары по гражданским на Донетчине: есть погибшие

"Украинская правда"Понедельник, 11 июля 2022, 15:09

В понедельник россияне обстреляли Торецк и Бахмут в Донецкой области. Есть потери среди гражданского населения.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко

Детали: По состоянию на 13:30 известно, что дважды подвергся обстрелам Торецк. Один снаряд упал на территорию амбулатории, другой – в гаражи. В Бахмуте ракета попала в спорткомплекс, повредив трибуну, трибунные помещения и манеж.

Реклама:

Прямая речь: "Не прекращаются артобстрелы Северской, Авдеевки, населенных пунктов Часовоярской, Ильиновской и Святогорской общин.

Повреждены дома и инфраструктурные объекты. Райгородок обстрелян кассетными снарядами Ураганов – на месте работают пиротехники".

Детали: Кириленко подтвердил потери среди гражданских. Количество погибших обнародуют вечером.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

Темы: войнаДонецкая областьжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
война
Оккупанты заявляют о взрывах в районе Севастопольской бухты
После разрушения самолетов в аэропорту Пскова отменены все рейсы
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Последние новости
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
Все новости...
Реклама: