Россияне нанесли новые удары по гражданским на Донетчине: есть погибшие

В понедельник россияне обстреляли Торецк и Бахмут в Донецкой области. Есть потери среди гражданского населения.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко

Детали: По состоянию на 13:30 известно, что дважды подвергся обстрелам Торецк. Один снаряд упал на территорию амбулатории, другой – в гаражи. В Бахмуте ракета попала в спорткомплекс, повредив трибуну, трибунные помещения и манеж.

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Прямая речь: "Не прекращаются артобстрелы Северской, Авдеевки, населенных пунктов Часовоярской, Ильиновской и Святогорской общин.

Повреждены дома и инфраструктурные объекты. Райгородок обстрелян кассетными снарядами Ураганов – на месте работают пиротехники".

Детали: Кириленко подтвердил потери среди гражданских. Количество погибших обнародуют вечером.

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