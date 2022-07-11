Россияне нанесли новые удары по гражданским на Донетчине: есть погибшие
Понедельник, 11 июля 2022, 15:09
В понедельник россияне обстреляли Торецк и Бахмут в Донецкой области. Есть потери среди гражданского населения.
Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко
Детали: По состоянию на 13:30 известно, что дважды подвергся обстрелам Торецк. Один снаряд упал на территорию амбулатории, другой – в гаражи. В Бахмуте ракета попала в спорткомплекс, повредив трибуну, трибунные помещения и манеж.
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Прямая речь: "Не прекращаются артобстрелы Северской, Авдеевки, населенных пунктов Часовоярской, Ильиновской и Святогорской общин.
Повреждены дома и инфраструктурные объекты. Райгородок обстрелян кассетными снарядами Ураганов – на месте работают пиротехники".
Детали: Кириленко подтвердил потери среди гражданских. Количество погибших обнародуют вечером.
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Напомним:
- Американский Институт исследования войны сообщал, что россияне предположительно усиливают артиллерийские и ракетные удары к западу от Бахмута, чтобы изолировать город от линий коммуникаций.
- За минувшие сутки в Донецкой области в результате российских обстрелов погибли по меньшей мере 2 жителя и 5 получили ранения.