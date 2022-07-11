Чемпіонат України з футболу відновиться у День державного прапора

Чемпіонат України з футболу стартує 23 серпня — у День Державного прапора.

Джерело: міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт у Facebook

Пряма мова: "Поки узгоджуємо деталі, можу сказати точно: матчі проводитимуться на території України, без глядачів, з дозволу місцевих військових адміністрацій та з обов’язковим дотриманням всіх правил безпеки".

Деталі: За словами Гутцайта, біля стадіонів обов’язкова наявність облаштованого за всіма стандартами місця для укриття.

Під час повітряних тривог матчі зупинятимуться — футболісти, тренери і весь штат мають оперативно пройти до укриття. Обов’язкова присутність представників місцевих військових адміністрацій, бригад медиків та ДСНС.

Пряма мова: "Відновити великий футбол, як і інші національні першості, в Україні дуже важливо. Ми продовжуємо змагатися і вболівати. Продовжуємо боротися і перемагати. Попри все український спорт і волю до перемоги на всіх фронтах не зупинити. Міцно стоїмо на спортивному фронті".

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