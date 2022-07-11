Чемпіонат України з футболу відновиться у День державного прапора
Чемпіонат України з футболу стартує 23 серпня — у День Державного прапора.
Джерело: міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт у Facebook
Пряма мова: "Поки узгоджуємо деталі, можу сказати точно: матчі проводитимуться на території України, без глядачів, з дозволу місцевих військових адміністрацій та з обов’язковим дотриманням всіх правил безпеки".
Деталі: За словами Гутцайта, біля стадіонів обов’язкова наявність облаштованого за всіма стандартами місця для укриття.
Під час повітряних тривог матчі зупинятимуться — футболісти, тренери і весь штат мають оперативно пройти до укриття. Обов’язкова присутність представників місцевих військових адміністрацій, бригад медиків та ДСНС.
Пряма мова: "Відновити великий футбол, як і інші національні першості, в Україні дуже важливо. Ми продовжуємо змагатися і вболівати. Продовжуємо боротися і перемагати. Попри все український спорт і волю до перемоги на всіх фронтах не зупинити. Міцно стоїмо на спортивному фронті".
Передісторія:
- Футбольний чемпіонат України мав відновитися після зимової перерви 25 лютого. Водночас його було призупинено у зв’язку з введенням воєнного стану 24 лютого 2022 року через повномасштабний напад РФ.
- У червні стало відомо, що за домовленістю влади, УАФ та військових, новий чемпіонат УПЛ розпочнеться в серпні.
- Президент УАФ Андрій Павелко розповів, що розпочати новий сезон УПЛ пропонують, окрім столиці, у Київській, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях.