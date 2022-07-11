Чемпионат Украины по футболу возобновится в День государственного флага

Чемпионат Украины по футболу стартует 23 августа - в День Государственного флага.

Источник: министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в Facebook

Прямая речь: "Пока согласовываем детали, могу сказать точно: матчи будут проводиться на территории Украины, без зрителей, с разрешения местных военных администраций и с соблюдением всех правил безопасности".

Детали: По словам Гутцайта, у стадионов обязательно наличие обустроенного по всем стандартам места для укрытия.

Во время воздушных тревог матчи будут останавливаться – футболисты, тренеры и весь штат должны оперативно пройти в укрытие. Обязательно присутствие представителей местных военных администраций, бригад медиков и ГСЧС.

Прямая речь: "Возобновить большой футбол, как и другие национальные первенства, в Украине очень важно. Мы продолжаем соревноваться и болеть. Продолжаем бороться и побеждать. Несмотря ни на что, украинский спорт и волю к победе на всех фронтах не остановить. Крепко стоим на спортивном фронте".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ