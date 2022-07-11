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Чемпионат Украины по футболу возобновится в День государственного флага

Валентина РоманенкоПонедельник, 11 июля 2022, 20:27
Вадим Гутцайт

Чемпионат Украины по футболу стартует 23 августа - в День Государственного флага.

Источник: министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в Facebook

Прямая речь: "Пока согласовываем детали, могу сказать точно: матчи будут проводиться на территории Украины, без зрителей, с разрешения местных военных администраций и с соблюдением всех правил безопасности".

Детали: По словам Гутцайта, у стадионов обязательно наличие обустроенного по всем стандартам места для укрытия.

Во время воздушных тревог матчи будут останавливаться – футболисты, тренеры и весь штат должны оперативно пройти в укрытие. Обязательно присутствие представителей местных военных администраций, бригад медиков и ГСЧС.

Прямая речь: "Возобновить большой футбол, как и другие национальные первенства, в Украине очень важно. Мы продолжаем соревноваться и болеть. Продолжаем бороться и побеждать. Несмотря ни на что, украинский спорт и волю к победе на всех фронтах не остановить. Крепко стоим на спортивном фронте".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Футбольный чемпионат Украины должен был возобновиться после зимнего перерыва 25 февраля. В то же время он был приостановлен в связи с введением военного положения 24 февраля 2022 года из-за полномасштабного нападения РФ.
  • В июне стало известно, что по договоренности властей, УАФ и военных, новый чемпионат УПЛ начнется в августе.
  • Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, что начать новый сезон УПЛ предлагают кроме столицы в Киевской, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях.

Темы: футбол
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