Чемпионат Украины по футболу возобновится в День государственного флага
Чемпионат Украины по футболу стартует 23 августа - в День Государственного флага.
Источник: министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в Facebook
Прямая речь: "Пока согласовываем детали, могу сказать точно: матчи будут проводиться на территории Украины, без зрителей, с разрешения местных военных администраций и с соблюдением всех правил безопасности".
Детали: По словам Гутцайта, у стадионов обязательно наличие обустроенного по всем стандартам места для укрытия.
Во время воздушных тревог матчи будут останавливаться – футболисты, тренеры и весь штат должны оперативно пройти в укрытие. Обязательно присутствие представителей местных военных администраций, бригад медиков и ГСЧС.
Прямая речь: "Возобновить большой футбол, как и другие национальные первенства, в Украине очень важно. Мы продолжаем соревноваться и болеть. Продолжаем бороться и побеждать. Несмотря ни на что, украинский спорт и волю к победе на всех фронтах не остановить. Крепко стоим на спортивном фронте".
Предыстория:
- Футбольный чемпионат Украины должен был возобновиться после зимнего перерыва 25 февраля. В то же время он был приостановлен в связи с введением военного положения 24 февраля 2022 года из-за полномасштабного нападения РФ.
- В июне стало известно, что по договоренности властей, УАФ и военных, новый чемпионат УПЛ начнется в августе.
- Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, что начать новый сезон УПЛ предлагают кроме столицы в Киевской, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях.