Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу – 12 поранених

Російські військові на світанку 12 липня знову атакували Миколаїв, влучили у два медичні заклади та житлові будинки –щонайменше 12 людей поранено

Джерело: міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, голова ОВА Віталій Кім, НикВести, кореспондентка BBC Сара Рейнсфорд

Деталі: О 04:15 мер Сєнкевич повідомив, що в Миколаєві лунають потужні вибухи.

Згодом НикВести повідомили, що близько 4 години росіяни вчергове обстріляли Миколаїв.

Руйнувань знову зазнали житлові будинки. На місці "прильотів" виникли кілька пожеж.

Журналістка Сара Рейнсфорд повідомила, що в Миколаєві вранці сталося понад 20 вибухів.

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Пряма мова Кіма: "Зранку 12 липня Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо відомо про влучання у два медичні заклади та житлові будинки".

Оновлення: Станом на 09:49 відомо про 12 поранених (спершу Кім повідомляв про 4-х постраждалих).

Цьому передувало: 9 липня та 11 липня росіяни випустили по Миколаєву по 6 ракет, обидва рази зранку. У суботу були руйнування, в понеділок одна людина отримала поранення. 5 липня ракети пошкодили 7 багатоповерхівок міста.