Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу – 12 поранених
Російські військові на світанку 12 липня знову атакували Миколаїв, влучили у два медичні заклади та житлові будинки –щонайменше 12 людей поранено
Джерело: міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, голова ОВА Віталій Кім, НикВести, кореспондентка BBC Сара Рейнсфорд
Деталі: О 04:15 мер Сєнкевич повідомив, що в Миколаєві лунають потужні вибухи.
Згодом НикВести повідомили, що близько 4 години росіяни вчергове обстріляли Миколаїв.
Руйнувань знову зазнали житлові будинки. На місці "прильотів" виникли кілька пожеж.
Журналістка Сара Рейнсфорд повідомила, що в Миколаєві вранці сталося понад 20 вибухів.
Пряма мова Кіма: "Зранку 12 липня Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо відомо про влучання у два медичні заклади та житлові будинки".
Оновлення: Станом на 09:49 відомо про 12 поранених (спершу Кім повідомляв про 4-х постраждалих).
Цьому передувало: 9 липня та 11 липня росіяни випустили по Миколаєву по 6 ракет, обидва рази зранку. У суботу були руйнування, в понеділок одна людина отримала поранення. 5 липня ракети пошкодили 7 багатоповерхівок міста.