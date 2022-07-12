Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу – 12 поранених

Олена РощінаВівторок, 12 липня 2022, 08:06
Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу – 12 поранених
Миколаїв, фото ДСНС

Російські військові на світанку 12 липня знову атакували Миколаїв, влучили у два медичні заклади та житлові будинки –щонайменше 12 людей поранено

Джерело: міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, голова ОВА Віталій Кім, НикВести, кореспондентка BBC Сара Рейнсфорд

Деталі: О 04:15 мер Сєнкевич повідомив, що в Миколаєві лунають потужні вибухи.

Реклама:

Згодом НикВести повідомили, що близько 4 години росіяни вчергове обстріляли Миколаїв. 

Руйнувань знову зазнали житлові будинки. На місці "прильотів" виникли кілька пожеж.

ВІДЕО ДНЯ

Журналістка Сара Рейнсфорд повідомила, що в Миколаєві вранці сталося понад 20 вибухів.

Пряма мова Кіма: "Зранку 12 липня Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо відомо про влучання у два медичні заклади та житлові будинки". 

Оновлення: Станом на 09:49 відомо про 12 поранених (спершу Кім повідомляв про 4-х постраждалих). 

Цьому передувало: 9 липня та 11 липня росіяни випустили по Миколаєву по 6 ракет, обидва рази зранку. У суботу були руйнування, в понеділок одна людина отримала поранення. 5 липня ракети пошкодили 7 багатоповерхівок міста.

Теми: Миколаїввійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Миколаїв
"Через велику кров зупинити фашизм": у Миколаєві затримали чиновниць, які закликали РФ
У Миколаєві затримали інформаторку "ручного" блогера ФСБ: їй загрожує довічне
У Миколаєві спіймали чоловіка, який шукав мости і зливав відео про рух ЗСУ росіянам
Останні новини
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
Усі новини...
Реклама: