Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу – 12 раненых

Российские военные на рассвете 12 июля снова атаковали Николаев, попали в два медицинских учреждения и жилые дома – по меньшей мере 12 человек ранены.

Источник: городской глава Николаева Александр Сенкевич, лава ОВА Виталий Ким, НикВести, корреспондентка BBC Сара Рейнсфорд

Детали: В 04:15 мэр Сенкевич сообщил, что в Николаеве раздаются мощные взрывы.

Позже НикВести сообщили, что около 4 часов россияне в очередной раз обстреляли Николаев.

Разрушениям снова подверглись жилым домам. На месте "прилетов" возникло несколько пожаров.

Журналистка Сара Рейнсфорд сообщила, что в Николаеве утром произошло более 20 взрывов.

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Прямая речь Кима: "Утром 12 июля Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу. Предварительно известно о попадании в два медицинских учреждения и жилые дома".

Обновление: По состоянию на 09:49 известно о 12 раненых (сначала Ким сообщал о 4 пострадавших).

Этому предшествовало: 9 июля и 11 июля россияне выпустили по Николаеву по 6 ракет, оба раза утром. В субботу были разрушения, в понедельник один человек получил ранения. 5 июля ракеты повредили 7 многоэтажек города.