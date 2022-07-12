Россияне выпустили ракеты по Харькову и Торецку, захватили институт "Аскания Нова" – ОВА

В ночь на 12 июля российские войска выпустили две ракеты по Харькову, три ракеты по Торецку, обстреляли Славянск, оккупированный Северодонецк планируют обследовать и провести "перепись", в Херсонской области захватили институт "Аскания Нова".

Источник: данные областных военных администраций по состоянию на 08:00 вторника 12 июля

Детали: В Харьковской и Донецкой областях много погибших и пострадавших в результате атак армии РФ. В Херсонской области продолжают гореть леса и поля.

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Харьков: ночью россияне выпустили две ракеты, они упали на открытую территорию между домами и админзданием. Проводится осмотр территории.

"Этой ночью враг нанес очередной ракетный удар по Харькову. В 3:30 две ракеты ударили между зданиями в Шевченковском районе. Пострадавших нет", – уточнил глава ОВА Олег Синегубов.

По области оккупанты обстреливали Богодуховский, Изюмский, Харьковский районы.

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В Золочевской общине снаряд попал в частный дом, погибли 2 человека. В г. Дергачах в результате обстрела пострадали 3 человека, госпитализированы.

В результате обстрелов кафиров в оккупантов за сутки в Харьковской области погибли 7 человек, пострадали – 34.

Луганская область: за ночь по позициям украинских бойцов на административной границе области нанесены 4 ракетных удара, 8 артобстрелов и 3 минометных.

В соцсетях сообщается о начале оккупационными властями "переписи населения" г. Северодонецка. По предварительным данным, в городе осталось около 10 тысяч человек.

Оккупационными властями Северодонецка и "правительством ЛНР" создана рабочая группа, которая должна в сжатые сроки обследовать здания и сооружения Северодонецка.

Донецкая область: ночью не прекращалась спасательная операция в городе Часов Яр. Удалось обнаружить и поднять из под завалов еще несколько тел, в том числе 9-летнего мальчика.

В настоящее время цифры по часояровской трагедии (разрушение ракетами 5-этажки 9 июля) следующие: 9 человек спасли, 34 тела подняли на поверхность (в т.ч. одного ребенка). Спасательная операция продолжается.

Во вторник утром – 3 ракетных удара по Торецку, одна из ракет попала в детский сад, две другие – выясняется.

Ночью россияне обстреляли Славянск – попали в частный жилой дом. Пока известно об одном раненом человеке.

За сутки по области 9 погибших и 2 раненых.

Николаевская область: утром Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу. Предварительно известно о попадании в два медицинских учреждения и жилых дома. В результате обстрелов 4 человека ранены, предварительно без жертв. Подробная информация уточняется.

Баштанский район: вечером и утром, ориентировочно в 04:30 вторника – обстрелы в Широковской общине. Попадания были преимущественно за пределами населенных пунктов и по открытым территориям. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы сел по линии разграничения в Березнеговатской общине. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Николаевский район: 11 июля в результате обстрелов пгт Первомайское Первомайской общины получили повреждения частное сельское хозяйство, сельхозтехника, жилой дом. Пострадавших нет.

Херсонская область: в результате обстрелов в области ежедневно горят леса и поля. Только с начала июля чрезвычайщики зафиксировали 75 пожаров на почти 300 тысяч гектарах. Критическая ситуация в этом плане в Бериславском районе и населенных пунктах, граничащих с соседними областями.

Продолжаются в области и новые назначения местных коллаборантов, а также захват учреждений и учебных заведений. ‚В частности, был захвачен институт животноводства степных районов "Аскания Нова".

В целом ситуация в области критична.

Справка: Институт животноводства степных районов имени М.Ф. Иванова "Аскания-Нова" расположена в пгт Аскания-Нова Чаплинского района Херсонской области.