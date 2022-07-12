Рогозін показав ядерну ракету "Сармат" та знову заявив про серійне виробництво

Глава Роскосмосу Дмитро Рогозін заявив, що Росія готується до серійного виробництва ядерної ракети "Сармат".

Джерело: Рогозін у Telegram

Пряма мова Рогозіна: "Сармат. Найпотужніша у світі ядерна ракета глобальної дальності готується до нових випробувань та серійного виробництва".

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Деталі: Він також опублікував фото на тлі ядерної ракети "Сармат", що лежить у чохлі на залізничній платформі.

Передісторія:

21 червня президент Росії Володимир Путін заявив, що перша найновіша балістична ракета "Сармат" стане на бойове чергування наприкінці цього року.

Перший випробувальний пуск ракети провели наприкінці квітня з космодрому Плесецьк в Архангельській області.

Наприкінці квітня в ефірі телеканалу "Росія 1" російська пропагандистка Ольга Скабєєва та депутат Держдуми від фракції ЛДПР Олексій Журавльов розмірковували, за скільки секунд міжконтинентальна балістична ракета "Сармат" долетить до столиць Великобританії, Німеччини та Франції, які дають Україні зброю.