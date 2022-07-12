Рогозін показав ядерну ракету "Сармат" та знову заявив про серійне виробництво

Глава Роскосмосу Дмитро Рогозін заявив, що Росія готується до серійного виробництва ядерної ракети "Сармат".

Джерело: Рогозін у Telegram

Пряма мова Рогозіна: "Сармат. Найпотужніша у світі ядерна ракета глобальної дальності готується до нових випробувань та серійного виробництва".

Деталі: Він також опублікував фото на тлі ядерної ракети "Сармат", що лежить у чохлі на залізничній платформі.

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