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Рогозін показав ядерну ракету "Сармат" та знову заявив про серійне виробництво

Ірина БалачукВівторок, 12 липня 2022, 10:17
Рогозін показав ядерну ракету Сармат та знову заявив про серійне виробництво
Фото з Telegram Рогозіна

Глава Роскосмосу Дмитро Рогозін заявив, що Росія готується до серійного виробництва ядерної ракети "Сармат".

Джерело: Рогозін у Telegram

Пряма мова Рогозіна: "Сармат. Найпотужніша у світі ядерна ракета глобальної дальності готується до нових випробувань та серійного виробництва".

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Деталі: Він також опублікував фото на тлі ядерної ракети "Сармат", що лежить у чохлі на залізничній платформі.

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Теми: Росіяядерна зброя
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