Рогозин показал ядерную ракету "Сармат" и снова заявил о серийном производстве

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия готовится к серийному производству ядерной ракеты "Сармат".

Источник: Рогозин в Telegram

Прямая речь Рогозина: "Сармат. Самая мощная в мире ядерная ракета глобальной дальности готовится к новым испытаниям и серийному производству".

Детали: Он также опубликовал фото на фоне ядерной ракеты "Сармат", лежащей в чехле на железнодорожной платформе.

Предыстория: