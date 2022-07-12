Рогозин показал ядерную ракету "Сармат" и снова заявил о серийном производстве

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия готовится к серийному производству ядерной ракеты "Сармат".

Источник: Рогозин в Telegram

Прямая речь Рогозина: "Сармат. Самая мощная в мире ядерная ракета глобальной дальности готовится к новым испытаниям и серийному производству".

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Детали: Он также опубликовал фото на фоне ядерной ракеты "Сармат", лежащей в чехле на железнодорожной платформе.

Предыстория:

21 июня президент России Владимир Путин заявил, что первая новейшая баллистическая ракета "Сармат" встанет на боевое дежурство в конце этого года.

Первый испытательный пуск ракеты провели в конце апреля с космодрома Плесецк в Архангельской области.

В конце апреля в эфире телеканала "Россия 1" российская пропагандистка Ольга Скабеева и депутат Госдумы от фракции ЛДПР Алексей Журавлёв рассуждали, за сколько секунд межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" долетит до столиц Великобритании, Германии и Франции, которые дают Украине оружие.