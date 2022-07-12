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Рогозин показал ядерную ракету "Сармат" и снова заявил о серийном производстве

Ирина БалачукВторник, 12 июля 2022, 10:17
Рогозин показал ядерную ракету Сармат и снова заявил о серийном производстве
Фото из Telegram Рогозина

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия готовится к серийному производству ядерной ракеты "Сармат".

Источник: Рогозин в Telegram

Прямая речь Рогозина: "Сармат. Самая мощная в мире ядерная ракета глобальной дальности готовится к новым испытаниям и серийному производству".

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Детали: Он также опубликовал фото на фоне ядерной ракеты "Сармат", лежащей в чехле на железнодорожной платформе.

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Темы: Росcияядерное оружие
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