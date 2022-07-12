"Зливав" дані про ЗСУ: шпигун ОРДО отримав 8 років в'язниці

Агента з ОРДО, який вступив до лав Збройних сил України та передавав спецслужбам ворога інформацію про українські війська, засуджено до 8 років ув’язнення.

Джерело: Офіс Генерального прокурора в Telegram

Деталі: Прокуратура довела, що уродженець міста Святогірськ на Донеччині у березні 2017 року добровільно вступив до так званої "Республіканської гвардії ДНР". Там же він співпрацював з представниками російської ФСБ, а через 2 роки вступив на військову службу у ЗСУ.

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Він передавав російським спецслужбам дані про місця розташування техніки, паливно-мастильні матеріали, зброю, а також про малозахищені місця військової частини для проникнення на її територію.

Дослівно: "Засуджений свою вину визнав у повному обсязі, а також сприяв досудовому розслідуванню та надав ґрунтовні покази щодо інших учасників "ДНР". З урахуванням цих обставин вироком суду чоловіка засуджено до 8 років позбавлення волі із конфіскацією майна".

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