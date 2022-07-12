"Сливал" данные о ВСУ: шпион ОРДО получил 8 лет тюрьмы

Агента ОРДО, который вступил в ряды ВСУ и передавал спецслужбам врага информацию об украинских войсках, приговорили к 8 годам заключения.

Источник: Офис Генерального прокурора в Telegram

Детали: Прокуратура доказала, что уроженец города Святогорск Донецкой области в марте 2017 года добровольно вступил в так называемую "Республиканскую гвардию ДНР". Там он сотрудничал с представителями российской ФСБ, а через 2 года поступил на военную службу в ВСУ.

Реклама:

Он передавал российским спецслужбам данные о местоположениях техники, горюче-смазочных материалах, оружии, а также о малозащищенных местах воинской части для проникновения на ее территорию.

Дословно: "Осужденный свою вину признал в полном объеме, а также способствовал досудебному расследованию и предоставил основательные показания других участников "ДНР". С учетом этих обстоятельств приговором суда мужчина приговорен к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества".

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ