Білорусь розпочала нові командно-штабні навчання на кордоні з Україною
Вівторок, 12 липня 2022, 13:05
Білорусь розпочала командно-штабні навчання з територіальними військами Жлобинського району на кордоні з Україною.
Джерело: Міноборони Білорусі в Telegram
Дослівно Міноборони РБ: "Мета вчення – оцінка готовності посадових осіб сформованих військових частин територіальних військ виконати навчально-бойові завдання, вдосконалення навичок офіцерів запасу у роботі на пункті управління й у керівництві підлеглим особовим складом і під час завдань територіальної оборони".
Деталі: Навчання триватимуть з 12 по 14 липня. Ними керуватиме заступник голови Гомельського обласного виконавчого комітету.
Повідомляється, що під час навчань відпрацюють:
- охорону та оборону об'єкта територіальної оборони;
- несення служби на контрольно-пропускному пункті під час участі у виконанні заходів воєнного стану.
Передісторія:
- В ніч на 11 липня над Білоруссю кружляв російський літак ДРЛО А-50, що допомагав винищувачам наводитися на цілі в Україні. Водночас пуску ракет з території Білорусі в ніч на 11 липня не фіксували.
- 7 липня у Білорусі вкотре продовжили військові навчання на полігонах – вони триватимуть щонайменше до 16 липня.
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