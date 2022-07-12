Білорусь розпочала нові командно-штабні навчання на кордоні з Україною

Білорусь розпочала командно-штабні навчання з територіальними військами Жлобинського району на кордоні з Україною.

Джерело: Міноборони Білорусі в Telegram

Дослівно Міноборони РБ: "Мета вчення – оцінка готовності посадових осіб сформованих військових частин територіальних військ виконати навчально-бойові завдання, вдосконалення навичок офіцерів запасу у роботі на пункті управління й у керівництві підлеглим особовим складом і під час завдань територіальної оборони".

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Деталі: Навчання триватимуть з 12 по 14 липня. Ними керуватиме заступник голови Гомельського обласного виконавчого комітету.

Повідомляється, що під час навчань відпрацюють:

охорону та оборону об'єкта територіальної оборони;

несення служби на контрольно-пропускному пункті під час участі у виконанні заходів воєнного стану.

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