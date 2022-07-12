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Беларусь начала новые командно-штабные учения на границе с Украиной

Ирина БалачукВторник, 12 июля 2022, 13:05
Белорусские военные. Фото с Telegram Минобороны РБ

Беларусь начала командно-штабные учения с территориальными войсками Жлобинского района на границе с Украиной.

Источник: Минобороны Беларуси в Telegram

Дословно Минобороны РБ: "Цель учения – оценка готовности должностных лиц сформированных воинских частей территориальных войск выполнить учебно-боевые задачи, совершенствование навыков офицеров запаса в работе на пункте управления и в руководстве подчиненным личным составом при выполнении задач территориальной обороны".

Детали: Учения пройдут с 12 по 14 июля. Ими будет руководить зампредседателя Гомельского областного исполнительного комитета.

Сообщается, что в ходе учений отработают:

  • охрану и оборону объекта территориальной обороны;
  • несение службы на контрольно-пропускном пункте в ходе участия в выполнении мер военного положения.

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Темы: БеларусьВооруженные силы
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