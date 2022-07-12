Беларусь начала новые командно-штабные учения на границе с Украиной

Беларусь начала командно-штабные учения с территориальными войсками Жлобинского района на границе с Украиной.

Источник: Минобороны Беларуси в Telegram

Дословно Минобороны РБ: "Цель учения – оценка готовности должностных лиц сформированных воинских частей территориальных войск выполнить учебно-боевые задачи, совершенствование навыков офицеров запаса в работе на пункте управления и в руководстве подчиненным личным составом при выполнении задач территориальной обороны".

Детали: Учения пройдут с 12 по 14 июля. Ими будет руководить зампредседателя Гомельского областного исполнительного комитета.

Сообщается, что в ходе учений отработают:

охрану и оборону объекта территориальной обороны;

несение службы на контрольно-пропускном пункте в ходе участия в выполнении мер военного положения.

Предыстория:

В ночь на 11 июля над Беларусью кружил российский самолет ДРЛО А-50, помогавший истребителям наводиться на цели в Украине. Вместе с тем пуск ракет с территории Беларуси в ночь на 11 июля не фиксировался.

7 июля в Беларуси в очередной раз продлили военные учения на полигонах – они будут по меньшей мере до 16 июля.