Беларусь начала новые командно-штабные учения на границе с Украиной
Вторник, 12 июля 2022, 13:05
Беларусь начала командно-штабные учения с территориальными войсками Жлобинского района на границе с Украиной.
Источник: Минобороны Беларуси в Telegram
Дословно Минобороны РБ: "Цель учения – оценка готовности должностных лиц сформированных воинских частей территориальных войск выполнить учебно-боевые задачи, совершенствование навыков офицеров запаса в работе на пункте управления и в руководстве подчиненным личным составом при выполнении задач территориальной обороны".
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Детали: Учения пройдут с 12 по 14 июля. Ими будет руководить зампредседателя Гомельского областного исполнительного комитета.
Сообщается, что в ходе учений отработают:
- охрану и оборону объекта территориальной обороны;
- несение службы на контрольно-пропускном пункте в ходе участия в выполнении мер военного положения.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- В ночь на 11 июля над Беларусью кружил российский самолет ДРЛО А-50, помогавший истребителям наводиться на цели в Украине. Вместе с тем пуск ракет с территории Беларуси в ночь на 11 июля не фиксировался.
- 7 июля в Беларуси в очередной раз продлили военные учения на полигонах – они будут по меньшей мере до 16 июля.