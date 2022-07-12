Данилов прокомментировал вероятное уничтожение в ГБР материалов важных дел

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что если информация о том, что ГБР в первые дни полномасштабного вторжения России уничтожила важные материалы производств подтвердится, то виновных накажут.

Источник: "Радио Свобода"

Прямая речь: "Наказание будет неотвратимым. Те люди, которые уничтожали эти документы, нужно будет разбираться, почему они это делали, кто им давал указание, где были уничтожены эти документы.

Одно дело, если это было на территории Киева, когда действительно были жаркие дни (24-25 февраля). Другое дело, если это происходило вне столицы. Поэтому нужно разбираться, на основании чего все это было".

Что было раньше: В июле появилась информация о том, что Государственное бюро расследований в первые дни полномасштабного вторжения России могло уничтожить некоторые важные материалы производств.

Так, по данным УП, ГБР проводит служебное расследование по возможному уничтожению "документов и других материальных носителей информации, содержащих тайную или служебную информацию".

В то же время официально в ГБР опубликовали опровержение и сообщили, что информация об уничтожении материалов дел относительно подписания "Харьковских соглашений", разгона Майдана, "угольного дела" ложная.