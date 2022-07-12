Данилов прокомментировал вероятное уничтожение в ГБР материалов важных дел

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что если информация о том, что ГБР в первые дни полномасштабного вторжения России уничтожила важные материалы производств подтвердится, то виновных накажут.

Источник: "Радио Свобода"

Прямая речь: "Наказание будет неотвратимым. Те люди, которые уничтожали эти документы, нужно будет разбираться, почему они это делали, кто им давал указание, где были уничтожены эти документы.

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Одно дело, если это было на территории Киева, когда действительно были жаркие дни (24-25 февраля). Другое дело, если это происходило вне столицы. Поэтому нужно разбираться, на основании чего все это было".

Что было раньше: В июле появилась информация о том, что Государственное бюро расследований в первые дни полномасштабного вторжения России могло уничтожить некоторые важные материалы производств.

Так, по данным УП, ГБР проводит служебное расследование по возможному уничтожению "документов и других материальных носителей информации, содержащих тайную или служебную информацию".

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В то же время официально в ГБР опубликовали опровержение и сообщили, что информация об уничтожении материалов дел относительно подписания "Харьковских соглашений", разгона Майдана, "угольного дела" ложная.