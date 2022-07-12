Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Данилов прокомментировал вероятное уничтожение в ГБР материалов важных дел

Мазуренко Алена Вторник, 12 июля 2022, 21:23
ФОТО: РНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что если информация о том, что ГБР в первые дни полномасштабного вторжения России уничтожила важные материалы производств подтвердится, то виновных накажут.

Источник: "Радио Свобода"

Прямая речь: "Наказание будет неотвратимым. Те люди, которые уничтожали эти документы, нужно будет разбираться, почему они это делали, кто им давал указание, где были уничтожены эти документы.

Одно дело, если это было на территории Киева, когда действительно были жаркие дни (24-25 февраля). Другое дело, если это происходило вне столицы. Поэтому нужно разбираться, на основании чего все это было".

Что было раньше: В июле появилась информация о том, что Государственное бюро расследований в первые дни полномасштабного вторжения России могло уничтожить некоторые важные материалы производств.

Так, по данным УП, ГБР проводит служебное расследование по возможному уничтожению "документов и других материальных носителей информации, содержащих тайную или служебную информацию".

В то же время официально в ГБР опубликовали опровержение и сообщили, что информация об уничтожении материалов дел относительно подписания "Харьковских соглашений", разгона Майдана, "угольного дела" ложная.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ДаниловГБРСНБО
Главное сегодня

Белорусский пограничник под обстрелами своих пробрался в Украину, чтобы воевать с РФ

Кулеба: переговоры о разблокировании зерна находятся в финальной фазе

На Славянском направлении ВСУ отбили вражеский штурм – сводка

картыISW назвал направления, на которых российские оккупанты провалили наступления и штурмы

видео, обновлено от 00.36Оккупанты заявили о массированном ударе ВСУ по ПВО возле Луганска

Зеленский: У врага нет смелости признать поражение и уйти из Украины

Все новости...
Данилов
Данилов: Реестр олигархов готов, субъекты представления собирают документы
Данилов об удачных ударах украинской артиллери: "И это мы еще не начинали"
Около миллиона украинцев получают боевой опыт – Данилов
Последние новости
11:29
Оккупанты начали новую волну скрытой мобилизации в Мариуполе - советник мэра
11:27
Дети из Луганщины смогут поступать в школы Днепропетровщины по упрощенной системе
11:23
фотоРоссияне обстреляли село в Сумской области: повреждено жилье
11:12
Белорусский пограничник под обстрелами своих пробрался в Украину, чтобы воевать с РФ
11:06
В Киеве подделывали справки о непригодности к военной службе
11:00
Кулеба: переговоры о разблокировании зерна находятся в финальной фазе
10:58
Минагро призывает разблокировать приватизацию спиртзаводов
10:52
обновленоЧасов Яр: количество жертв возросло до 47
10:37
Схема "Калашникова": как российский концерн в обход санкций продает стволы в 44 страны
10:26
На Западе обсуждают ограничение цен на энергоресурсы РФ, чтобы снизить ее доходы
Все новости...