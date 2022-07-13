Президент Шрі-Ланки перед оголошенням про відставку втік на Мальдіви – ЗМІ

Президент Шрі-Ланки вранці в середу (за місцевим часом) вилетів зі своєї країни на Мальдіви, ймовірно, напередодні своєї відставки після місяців масових протестів проти економічної кризи.

Джерело: AFP з посиланням на джерела

Деталі: На вихідних Готабая Раджапакса пообіцяв піти у відставку в середу, відкривши шлях для "мирного переходу влади" після того, як покинув свою офіційну резиденцію в Коломбо перед тим, як її захопили десятки тисяч протестувальників.

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Як президент Раджапакса має імунітет проти арешту, і вважається, що він хотів виїхати за кордон, перш ніж піти у відставку, щоб уникнути можливого затримання.

Він, його дружина та охоронець були серед чотирьох пасажирів на борту військового літака Ан-32, який вилетів з головного міжнародного аеропорту Шрі-Ланки.

Після прибуття на Мальдіви їх відвезли в невідоме місце під супроводом поліції, повідомив представник аеропорту в Мале.