Президент Шрі-Ланки погодився піти у відставку після протестів

Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса погодився піти у відставку в середу, 13 липня, після протестів, що спалахнули в країні.

Джерело: спікер парламенту Шрі-Ланки Махінда Япа Абейвардена у телевізійному зверненні у суботу, пише Associated Press і Reuters

Деталі: Спікер сказав, що він проінформував Раджапакса про рішення, ухвалене на зустрічі лідерів парламентських партій, з проханням до нього залишити свою посаду, і той погодився.

Проте Раджапакса залишиться президентом до середи, щоб забезпечити плавну передачу влади, додав Абейвардена.

Оголошення було зроблено за кілька годин після того, як протестувальники увірвалися до офіційної резиденції президента, щоб висловити свій гнів щодо важкої економічної кризи в країні. Протестувальники також увірвалися до приватної резиденції прем'єр-міністра та підпалили її.

Ані Раджапакса, ані Вікрамасінгхе не було в їхніх резиденціях, коли на будівлі було скоєно напад.

Щонайменше 39 людей, у тому числі двоє поліцейських, було поранено та госпіталізовано під час протестів, повідомили Reuters джерела в лікарнях.

Прем'єр-міністр Раніл Вікрамасінгхе також заявив, що готовий піти у відставку, йдеться у заяві його офісу у суботу ввечері.

