Президент Шри-Ланки перед объявлением об отставке сбежал на Мальдивы – СМИ

Президент Шри-Ланки утром в среду (по местному времени) вылетел из своей страны на Мальдивы, вероятно, в преддверии своей отставки после месяцев массовых протестов против экономического кризиса.

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Детали: На выходных Готабая Раджапакса пообещал уйти в отставку в среду, открыв путь для "мирного перехода власти" после того, как покинул свою официальную резиденцию в Коломбо перед тем, как ее захватили десятки тысяч протестующих.

Как президент Раджапакса имеет иммунитет против ареста, и считается, что он хотел уехать за границу, прежде чем уйти в отставку во избежание возможного задержания.

Он, его жена и охранник были среди четырех пассажиров на борту военного самолета Ан-32, вылетевшего из главного международного аэропорта Шри-Ланки.

По прибытии в Мальдивы их отвезли в неизвестное место под сопровождением полиции, сообщил представитель аэропорта в Мале.