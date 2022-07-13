Зеленский: Россия уже выпустила 2 960 ракет по Украине
По состоянию на утро 13 июля Россия уже выпустила по мирным украинским городам почти 3 тысячи разных ракет.
Источник: президент Владимир Зеленский во время видеообращения к участникам конференции "Азиатское лидерство" в Сеуле 13 июля
Детали: Президент рассказал, что Россия терроризирует Украину с помощью артиллерии и ракетных ударов.
Прямая речь Зеленского: "Ракетный террор. 2 960 ракет на это утро – именно столько успела запустить Россия по нашим городам. Главная цель ракет – гражданские объекты".
Детали: Зеленский попросил присутствующих представить, как крупная противокорабельная ракета, разработанная для уничтожения авианосцев, попадает в обычный шоппинг-мол или школу. И добавил, что в Украине таких ударов были сотни.
Зеленский считает, что такие действия являются тактикой России, которая направлена на то, чтобы выгнать людей из украинских городов, и чтобы каждый украинец испытывал страх перед государством-террористом.
Предыстория:
- 9 июля оккупанты нанесли удар из "Ураганов" по Часовому Яру, попав в пятиэтажку. По состоянию на 13 июля из-под завалов изъяли тела 47 погибших, среди которых 1 ребенок.
- Минобороны России заявило, что ракетным ударом по Часовому Яру якобы "было уничтожено более трех сотен националистов".
- Днем 13 июля россияне ударили по Запорожью 2 крылатыми ракетами из акватории Черного моря и попали в предприятие.