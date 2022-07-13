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Зеленский: Россия уже выпустила 2 960 ракет по Украине

Ирина БалачукСреда, 13 июля 2022, 15:30
Российская ракета "Оникс". Фото mil.ru

По состоянию на утро 13 июля Россия уже выпустила по мирным украинским городам почти 3 тысячи разных ракет.

Источник: президент Владимир Зеленский во время видеообращения к участникам конференции "Азиатское лидерство" в Сеуле 13 июля

Детали: Президент рассказал, что Россия терроризирует Украину с помощью артиллерии и ракетных ударов.

Прямая речь Зеленского: "Ракетный террор. 2 960 ракет на это утро – именно столько успела запустить Россия по нашим городам. Главная цель ракет – гражданские объекты".

Детали: Зеленский попросил присутствующих представить, как крупная противокорабельная ракета, разработанная для уничтожения авианосцев, попадает в обычный шоппинг-мол или школу. И добавил, что в Украине таких ударов были сотни.

Зеленский считает, что такие действия являются тактикой России, которая направлена ​​на то, чтобы выгнать людей из украинских городов, и чтобы каждый украинец испытывал страх перед государством-террористом.

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Темы: ЗеленскийРосcиявойна
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