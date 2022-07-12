Окупанти знову заблокували виїзд із Мелітополя до Запоріжжя – мер

У вівторок, 12 липня, російські окупанти вкотре заблокували виїзд із захопленого Мелітополя до Запоріжжя.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Деталі: За його словами, наразі з незрозумілих причин не пропускають через блокпост у Василівці в напрямку на Запоріжжя.

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Пряма мова: "Рашисти настільки бояться контрнаступу ЗСУ, що прикрилися тисячами цивільних людей, як живим щитом. Усе місто – в заручниках. Скільки днів триватиме блокада, невідомо. Але боремося за те, щоб проїзд відкрили".

Нагадаємо:

У травні росіяни вже перекривали проїзд через блокпост у Василівці. Після тривалого блокування близько 1000 автомобілів російські окупанти все ж дозволили людям проїхати на територію, підконтрольну українському уряді.

Російські окупанти у квітні також відмовилися пропускати через блокпост людей, які евакуювались з Мелітополя на власних автомобілях.