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Россияне в Мелитополе готовятся к наступлению ВСУ - мэр

"Украинская правда"Среда, 13 июля 2022, 16:14

В оккупированном Мелитополе россияне укрепляют оборону, готовясь к наступлению Вооруженных сил Украины.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров на брифинге

Прямая речь: "Псевдоруководитель департамента здравоохранения, назначенный рашистами в Мелитополе, собрал совещание, сказал всем коллаборантам и тем, кого они назначили руководителями учреждений здравоохранения, подготовить продукты питания, воду и заклеить окна".

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Детали: По словам Федорова, за последние две недели ситуация усложнилась, однако оккупанты понимают, что "их мирная жизнь в Мелитополе закончилась". 

Недавно россияне не пропускали людей через блокпост в Васильевке, чтобы прикрываться ими как "живым щитом" и успеть провести передислокацию на территории фронта, добавил он.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Недавно стало известно, что российские оккупанты в очередной раз заблокировали выезд из захваченного Мелитополя в Запорожье.
  • 12 июля ВСУ нанесли удар по воинской части вблизи Мелитополя, которую захватили оккупанты.

Темы: Мелитопольвойнаоккупация
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