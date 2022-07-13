Россияне в Мелитополе готовятся к наступлению ВСУ - мэр

В оккупированном Мелитополе россияне укрепляют оборону, готовясь к наступлению Вооруженных сил Украины.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров на брифинге

Прямая речь: "Псевдоруководитель департамента здравоохранения, назначенный рашистами в Мелитополе, собрал совещание, сказал всем коллаборантам и тем, кого они назначили руководителями учреждений здравоохранения, подготовить продукты питания, воду и заклеить окна".

Детали: По словам Федорова, за последние две недели ситуация усложнилась, однако оккупанты понимают, что "их мирная жизнь в Мелитополе закончилась".

Недавно россияне не пропускали людей через блокпост в Васильевке, чтобы прикрываться ими как "живым щитом" и успеть провести передислокацию на территории фронта, добавил он.

Напомним:

Недавно стало известно, что российские оккупанты в очередной раз заблокировали выезд из захваченного Мелитополя в Запорожье.

12 июля ВСУ нанесли удар по воинской части вблизи Мелитополя, которую захватили оккупанты.