Під Мелітополем горить база окупантів – мер

У селищі Мирне, що поблизу Мелітополя, горить база військової частини МНС, яку захопили окупанти.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров, місцеве видання "РІА Мелітополь" у Telegram

Пряма мова Федорова: "За інформацією місцевих мешканців, горить база військової частини МНС у селищі Мирне Мелітопольського району, яку захопили окупанти.



Саме туди росіяни перевезли свою військову техніку після того, як тиждень тому ЗСУ нанесли руйнівні удари по російській базі в районі аеродрома в Мелітополі".

Деталі: Повідомляється, що мешканці поблизу Мирного почули близько 25 вибухів. Зі сторони бази окупантів видно густий чорний дим. За даними "РІА Мелітополь", зокрема, дим видно над Семенівкою.

Поблизу Мелітополя пожежа – горить база окупантів. Відео "РІА Мелітополь" pic.twitter.com/5JQoKrHBAT — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 12, 2022

Також, зазначається, що чути звуки боєприпасів, які детонують, і "відльоти" в сторону Запоріжжя. Крім того, жителі чули автоматні черги біля військової частини у Мелітополі.

"РІА Мелітополь" повідомляє, що вночі, близько 0:30, в Мелітополі також чули вибухи. Найгучніше було у мікрорайоні і в напрямку Семенівки. Зазначається, що спершу спрацювала російська ППО, а потім була стрілянина.

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Що було раніше: Збройні сили України вночі 12 липня атакували в окупованому Енергодарі приміщення СБУ, яке зайняли російські загарбники.

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