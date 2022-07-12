Під Мелітополем горить база окупантів – мер
У селищі Мирне, що поблизу Мелітополя, горить база військової частини МНС, яку захопили окупанти.
Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров, місцеве видання "РІА Мелітополь" у Telegram
Пряма мова Федорова: "За інформацією місцевих мешканців, горить база військової частини МНС у селищі Мирне Мелітопольського району, яку захопили окупанти.
Саме туди росіяни перевезли свою військову техніку після того, як тиждень тому ЗСУ нанесли руйнівні удари по російській базі в районі аеродрома в Мелітополі".
Деталі: Повідомляється, що мешканці поблизу Мирного почули близько 25 вибухів. Зі сторони бази окупантів видно густий чорний дим. За даними "РІА Мелітополь", зокрема, дим видно над Семенівкою.
Поблизу Мелітополя пожежа – горить база окупантів. Відео "РІА Мелітополь" pic.twitter.com/5JQoKrHBAT— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 12, 2022
Також, зазначається, що чути звуки боєприпасів, які детонують, і "відльоти" в сторону Запоріжжя. Крім того, жителі чули автоматні черги біля військової частини у Мелітополі.
"РІА Мелітополь" повідомляє, що вночі, близько 0:30, в Мелітополі також чули вибухи. Найгучніше було у мікрорайоні і в напрямку Семенівки. Зазначається, що спершу спрацювала російська ППО, а потім була стрілянина.
Що було раніше: Збройні сили України вночі 12 липня атакували в окупованому Енергодарі приміщення СБУ, яке зайняли російські загарбники.
Передісторія:
- Останнім часом окупанти все частіше повідомляють про вибухи в окупованих ними містах України.
- Так, 4 липня кремлівські ЗМІ та соцмережі бойовиків розповсюджували відео про вибух на вокзалі в окупованому Донецьку.
- 5 липня в окупованому Донецьку вибухнув склад боєприпасів, який російські загарбники розмістили у "Камаз центрі" у Київському районі міста.
- 9 липня у Маріуполі пролунало два вибухи – в районі меткомбінату ім. Ілліча та в районі "Азовсталі".
- 12 липня ОК "Південь" підтвердив знищення ворожого складу з боєприпасами у тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині.