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Під Мелітополем горить база окупантів – мер

Ірина БалачукВівторок, 12 липня 2022, 14:43
Під Мелітополем горить база окупантів – мер
Скриншот з google.maps

У селищі Мирне, що поблизу Мелітополя, горить база військової частини МНС, яку захопили окупанти.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров, місцеве видання "РІА Мелітополь" у Telegram

Пряма мова Федорова: "За інформацією місцевих мешканців, горить база військової частини МНС у селищі Мирне Мелітопольського району, яку захопили окупанти.

Саме туди росіяни перевезли свою військову техніку після того, як тиждень тому ЗСУ нанесли руйнівні удари по російській базі в районі аеродрома в Мелітополі".

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Деталі: Повідомляється, що мешканці поблизу Мирного почули близько 25 вибухів. Зі сторони бази окупантів видно густий чорний дим. За даними "РІА Мелітополь", зокрема, дим видно над Семенівкою.

Також, зазначається, що чути звуки боєприпасів, які детонують, і "відльоти" в сторону Запоріжжя. Крім того, жителі чули автоматні черги біля військової частини у Мелітополі.

ВІДЕО ДНЯ

"РІА Мелітополь" повідомляє, що вночі, близько 0:30, в Мелітополі також чули вибухи. Найгучніше було у  мікрорайоні і в напрямку Семенівки. Зазначається, що спершу спрацювала російська ППО, а потім була стрілянина.

Що було раніше: Збройні сили України вночі 12 липня атакували в окупованому Енергодарі приміщення СБУ, яке зайняли російські загарбники.

Передісторія:

Теми: Мелітопольокупаціявибух
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