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Чорнобаївка і не тільки: військові розповіли про "гарячу" ніч на півдні

"Українська правда"Середа, 13 липня 2022, 18:03
фото: Генштаб

В ніч проти середи, 13 липня, Збройні сили України завдали ударів по складу боєприпасів у Чорнобаївці та скупченню ворога у Чкаловому на Херсонщині.

Джерело: ОК "Південь" у Facebook

Дослівно: "Нічні ракетно-артилерійські удари наших підрозділів відбулися, зокрема по скупченню сил противника у Чкаловому та по складу боєприпасів у Чорнобаївці. Двічі нашими зенітно-ракетними підрозділами в Нікопольському районі було знищено безпілотник-розвідник, якими ворог намагався викрити наші позиції та скорегувати свій вогонь".

Деталі: На цьому напрямку за ніч окупанти втратили 11 військових, 3 одиниці броньованої техніки та два автомобілі.

Крім того, ворог продовжує облаштовувати рубежі оборони. 

Нагадаємо: 

  • 12 липня ОК "Південь" підтвердив знищення ворожого складу з боєприпасами у тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині.
  • 13 липня стало відомо, що у Херсонській області українська авіація завдала удару по складу боєприпасів та скупченню ворога

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