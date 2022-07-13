Чорнобаївка і не тільки: військові розповіли про "гарячу" ніч на півдні

В ніч проти середи, 13 липня, Збройні сили України завдали ударів по складу боєприпасів у Чорнобаївці та скупченню ворога у Чкаловому на Херсонщині.

Джерело: ОК "Південь" у Facebook

Дослівно: "Нічні ракетно-артилерійські удари наших підрозділів відбулися, зокрема по скупченню сил противника у Чкаловому та по складу боєприпасів у Чорнобаївці. Двічі нашими зенітно-ракетними підрозділами в Нікопольському районі було знищено безпілотник-розвідник, якими ворог намагався викрити наші позиції та скорегувати свій вогонь".

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Деталі: На цьому напрямку за ніч окупанти втратили 11 військових, 3 одиниці броньованої техніки та два автомобілі.

Крім того, ворог продовжує облаштовувати рубежі оборони.

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