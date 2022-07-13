Чернобаевка и не только: военные рассказали о "горячей" ночи на юге
Среда, 13 июля 2022, 18:03
В ночь на среду, 13 июля, Вооруженные силы Украины нанесли удары по складу боеприпасов в Чернобаевке и скоплению врага в Чкалово на Херсонщине.
Источник: ОК "Юг" в Facebook
Дословно: "Ночные ракетно-артиллерийские удары наших подразделений произошли, в частности по скоплению сил противника в Чкалово и по складу боеприпасов в Чернобаевке. Дважды нашими зенитно-ракетными подразделениями в Никопольском районе был уничтожен беспилотник-разведчик, которым враг пытался обнаружить наши позиции и скорректировать огонь".
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Детали: На этом направлении за ночь оккупант потерял 11 военных, 3 единицы бронированной техники и два автомобиля.
Также враг продолжает обустраивать рубежи обороны.
Напомним:
ВИДЕО ДНЯ
- 12 июля ОК "Юг" подтвердил уничтожение вражеского склада с боеприпасами во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области.
- 13 июля стало известно, что в Херсонской области украинская авиация нанесла удар по составу боеприпасов и скоплению врага.