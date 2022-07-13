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Україна розриває дипломатичні відносини з КНДР

Мазуренко Альона Середа, 13 липня 2022, 19:45
ЛІДЕР КНДР КІМ ЧЕН ИН, ФОТО GETTY IMAGES

Україна розриває дипломатичні відносини з Корейською Народною Демократичною Республікою у відповідь на визнання нею т.зв. "незалежності" окупованих регіонів Донецької та Луганської областей.

Джерело: заява МЗС України, яку опублікував спікер відомства Олег Ніколенко

Дослівно: "МЗС України рішуче засуджує рішення КНДР визнати т.зв. "незалежність" тимчасово окупованих Російською Федерацією територій в Донецькій та Луганській областях України...

У відповідь на такий недружній акт Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин з КНДР.

Політичні та економічні контакти із КНДР не здійснюються через накладені на цю країну міжнародні санкції".

Деталі: В українському відомстві рішення Пхеньяна розглядають як спробу підірвати суверенітет та територіальну цілісність України, грубе порушення Конституції України, Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права.

У МЗС додали, що визнання "суб’єктності" російських окупаційних режимів на Донеччині та Луганщині є нікчемним, не матиме юридичних наслідків та не змінить міжнародно визнаних кордонів України.

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба: "Звернення Росії до КНДР про підтримку в легітимізації силового захоплення частини української території говорить більше про токсичність Москви, ніж Пхеньяна.

В Росії більше не залишилося союзників у світі, окрім країн, які залежать від неї фінансово і політично, а рівень ізоляції РФ скоро досягне рівня ізоляції КНДР.

Україна і надалі максимально жорстко реагуватиме на зазіхання на її суверенітет та територіальну цілісність".

Нагадаємо:  

  • 13 липня ватажок бойовиків Донецької області Денис Пушилін заявив, що КНДР визнала "державність" окупованих регіонів української області.
  • 12 червня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин висловив повну підтримку Росії у здійсненні нібито "справедливої ​​справи щодо захисту гідності та безпеки".
  • Маріонетки Кремля вже можуть похвалитися "визнанням" з боку Росії, Сирії та невизнаних квазіформувань на території Грузії: Осетії та Абхазії.
  • Україна у відповідь на "визнання" ОРДЛО Сирією - розірвала із цією країною дипломатичні відносини.

Теми: КНДРУкраїнаОРДЛО
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