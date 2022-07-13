Україна розриває дипломатичні відносини з КНДР

Україна розриває дипломатичні відносини з Корейською Народною Демократичною Республікою у відповідь на визнання нею т.зв. "незалежності" окупованих регіонів Донецької та Луганської областей.

Джерело: заява МЗС України, яку опублікував спікер відомства Олег Ніколенко

Дослівно: "МЗС України рішуче засуджує рішення КНДР визнати т.зв. "незалежність" тимчасово окупованих Російською Федерацією територій в Донецькій та Луганській областях України...

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У відповідь на такий недружній акт Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин з КНДР.

Політичні та економічні контакти із КНДР не здійснюються через накладені на цю країну міжнародні санкції".

Деталі: В українському відомстві рішення Пхеньяна розглядають як спробу підірвати суверенітет та територіальну цілісність України, грубе порушення Конституції України, Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права.

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У МЗС додали, що визнання "суб’єктності" російських окупаційних режимів на Донеччині та Луганщині є нікчемним, не матиме юридичних наслідків та не змінить міжнародно визнаних кордонів України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба: "Звернення Росії до КНДР про підтримку в легітимізації силового захоплення частини української території говорить більше про токсичність Москви, ніж Пхеньяна.

В Росії більше не залишилося союзників у світі, окрім країн, які залежать від неї фінансово і політично, а рівень ізоляції РФ скоро досягне рівня ізоляції КНДР.

Україна і надалі максимально жорстко реагуватиме на зазіхання на її суверенітет та територіальну цілісність".

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