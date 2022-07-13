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Украина разрывает дипломатические отношения с КНДР

Мазуренко Алена Среда, 13 июля 2022, 19:45
ЛИДЕР КНДР КИМ ЧЕН ЫН, ФОТО GETTY IMAGES

Украина разрывает дипломатические отношения с Корейской Народной Демократической Республикой в ​​ответ на признание ею т.н. "независимости" оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей.

Источник: заявление МИД Украины, опубликованное спикером ведомства Олегом Николенко

Дословно: "МИД Украины решительно осуждает решение КНДР признать так называемую "независимость" временно оккупированных Российской Федерацией территорий в Донецкой и Луганской областях Украины...

В ответ на столь недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с КНДР.

Политические и экономические контакты с КНДР не осуществляются из-за наложенных на эту страну международных санкций".

Детали: В украинском ведомстве решение Пхеньяна рассматривается как попытка подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины, грубое нарушение Конституции Украины, Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права.

В МИД добавили, что признание "субъектности" российских оккупационных режимов в Донецкой и Луганщине ничтожно, не будет иметь юридических последствий и не изменит международно признанных границ Украины.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба: "Обращение России в КНДР о поддержке в легитимизации силового захвата части украинской территории говорит больше о токсичности Москвы, чем Пхеньяна.

У России больше не осталось союзников в мире, кроме стран, которые зависят от нее финансово и политически, а уровень изоляции РФ скоро достигнет уровня изоляции КНДР.

Украина и дальше будет максимально жестко реагировать на посягательство на ее суверенитет и территориальную целостность".

Что предшествовало:

  • 13 июля главарь боевиков Донецкой области Денис Пушилин заявил, что КНДР признала "государственность" оккупированных регионов области. 
  • 12 июня лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил полную поддержку России в свершении якобы "справедливого дела по защите достоинства и безопасности".
  • Марионетки Кремля уже могут похвастаться "признанием" со стороны России, Сирии и непризнанных квазиформирований на территории Грузии: Осетии и Абхазии.
  • Украина в ответ на "признание" ОРДЛО Сирией разорвала с этой страной дипломатические отношения.

Темы: КНДРУкраинаОРДЛО
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