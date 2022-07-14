Ворог знову переформовував корабельне угруповання – ОК "Південь"
Четвер, 14 липня 2022, 02:18
Росіяни вчергове провели переформування свого флоту в Чорному морі біля українських берегів.
Джерело: Оперативне командування "Південь"
Дослівно: "Корабельне угруповання ворожого флоту знов провело переформування своїх рядів.
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Наразі в морі 3 ракетних кораблі та 2 підводних човни.
Разом вони несуть загрозу всій території України у 32 "Калібри".
Додатково присутні 2 ВДК".
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Передісторія:
- 6 червня повідомлялося, що у Чорному морі в готовності до атак перебувають два ворожих ракетних кораблі та підводний човен, які споряджені 20 крилатими ракетами "Калібр".
- 4 червня стало відомо, що у Чорне море вийшло угруповання з п’яти великих десантних кораблів, зібране з трьох флотів ВМФ Росії.
- 12 червня у Чорному морі біля українських берегів ворог збільшив свій флот на 2 великих десантних кораблі.