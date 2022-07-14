Враг снова переформировал корабельную группировку – ОК "Юг"

Россияне в очередной раз провели переформирование своего флота в Черном море возле украинских берегов.

Источник: Оперативное командование "Юг"

Дословно: "Корабельная группировка вражеского флота снова провела переформирование своих рядов.

Сейчас в море 3 ракетных корабля и 2 подлодки.

Вместе они несут угрозу всей территории Украины в 32 "Калибра".

Дополнительно присутствует 2 ВДК".

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