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Враг снова переформировал корабельную группировку – ОК "Юг"

Ольга ГлущенкоЧетверг, 14 июля 2022, 02:18
фото: изображение Бориса Гроха

Россияне в очередной раз провели переформирование своего флота в Черном море возле украинских берегов.

Источник: Оперативное командование "Юг"

Дословно: "Корабельная группировка вражеского флота снова провела переформирование своих рядов.

Сейчас в море 3 ракетных корабля и 2 подлодки.

Вместе они несут угрозу всей территории Украины в 32 "Калибра".

Дополнительно присутствует 2 ВДК".

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 6 июня сообщалось, что в Черном море в готовности к атакам находятся два вражеских ракетных корабля и подводная лодка, снаряженные 20 крылатыми ракетами "Калибр".
  • 4 июня стало известно, что в Черное море вышла группировка из пяти крупных десантных кораблей, собранная из трех флотов ВМФ России.
  • 12 июня в Черном море возле украинских берегов враг увеличил свой флот на 2 больших десантных корабля.

Темы: Черное моревойнаРосcия
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