48 жертв: у Часовому Яру завершили розбір завалів багатоповерхівки

Рятувальники ДСНС завершили розбір уламків 5-поверхового будинк у Часовому Яру Донецької області, який 9 липня обстріляли ракетами російські загарбники. З-під завалів дістали 48 тіл.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко та заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram

Деталі: За їхніми словами, всього від ракетного удару в будинку загинули 48 людей, у тому числі — 9-річний хлопчик. Ще 9 осіб вдалося врятувати.

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Пошукова операція тривала 5 днів, до неї було залучено 323 людини та 9 одиниць техніки.

Рятувальники розібрали близько 525 тонн зруйнованих елементів будівлі.

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