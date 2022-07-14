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48 жертв: у Часовому Яру завершили розбір завалів багатоповерхівки

Євген КізіловЧетвер, 14 липня 2022, 11:31
48 жертв: у Часовому Яру завершили розбір завалів багатоповерхівки
Часів Яр, фото ДСНС

Рятувальники ДСНС завершили розбір уламків 5-поверхового будинк у Часовому Яру Донецької області, який 9 липня обстріляли ракетами російські загарбники. З-під завалів дістали 48 тіл.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко та заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram

Деталі: За їхніми словами, всього від ракетного удару в будинку загинули 48 людей, у тому числі — 9-річний хлопчик. Ще 9 осіб вдалося врятувати.

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Пошукова операція тривала 5 днів, до неї було залучено 323 людини та 9 одиниць техніки.

Рятувальники розібрали близько 525 тонн зруйнованих елементів будівлі.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 9 липня окупанти завдали удару по Часовому Яру, влучивши у п’ятиповерхівку.
  • 13 липня під завалами будинку знайшли 48-му жертву.
  • Міноборони Росії заявило, що ракетним ударом по Часовому Яру нібито "було знищено понад триста націоналістів".

Теми: Донецька областьвійнажертви
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