48 жертв: у Часовому Яру завершили розбір завалів багатоповерхівки

Рятувальники ДСНС завершили розбір уламків 5-поверхового будинк у Часовому Яру Донецької області, який 9 липня обстріляли ракетами російські загарбники. З-під завалів дістали 48 тіл.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко та заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram

Деталі: За їхніми словами, всього від ракетного удару в будинку загинули 48 людей, у тому числі — 9-річний хлопчик. Ще 9 осіб вдалося врятувати.

Пошукова операція тривала 5 днів, до неї було залучено 323 людини та 9 одиниць техніки.

Рятувальники розібрали близько 525 тонн зруйнованих елементів будівлі.

Передісторія:

9 липня окупанти завдали удару по Часовому Яру, влучивши у п’ятиповерхівку.

13 липня під завалами будинку знайшли 48-му жертву.

Міноборони Росії заявило, що ракетним ударом по Часовому Яру нібито "було знищено понад триста націоналістів".