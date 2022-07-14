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48 жертв: в Часовом Яру завершили разбор завалов многоэтажки

Евгений КизиловЧетверг, 14 июля 2022, 11:31
Часов Яр, фото ГСЧС

Спасатели ГСЧС завершили разбор обломков пятиэтажного дома в Часовом Яру Донецкой области, который 9 июля обстреляли ракетами российские захватчики. Из-под завалов извлекли 48 тел.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко и заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Детали: По их словам, всего от ракетного удара в доме погибли 48 человек, в том числе 9-летний мальчик. Еще 9 человек удалось спасти.

Поисковая операция длилась 5 дней, к ней было привлечено 323 человека и 9 единиц техники.

Спасатели разобрали около 525 тонн разрушенных элементов здания.

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Темы: Донецкая областьвойнажертвы
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