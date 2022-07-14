Зеленский отреагировал на удар захватчиков по Виннице: Это теракт

Президент Владимир Зеленский назвал терактом ракетный удар российских захватчиков по Виннице, в результате которого погибли по меньшей мере 12 человек, среди которых маленький ребенок.

Источник: Владимир Зеленский в Telegram

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Прямая речь Зеленского: "Винница. Ракетные удары по центру города. Есть раненые и погибшие, среди них маленький ребенок. Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, если не открытый террористический акт? Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист".

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