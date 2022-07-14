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Зеленский отреагировал на удар захватчиков по Виннице: Это теракт

"Украинская правда"Четверг, 14 июля 2022, 12:43
Владимир Зеленский, фото – пресс-служба ОПУ

Президент Владимир Зеленский назвал терактом ракетный удар российских захватчиков по Виннице, в результате которого погибли по меньшей мере 12 человек, среди которых маленький ребенок.

Источник: Владимир Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Винница. Ракетные удары по центру города. Есть раненые и погибшие, среди них маленький ребенок. Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, если не открытый террористический акт? Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист".

Что предшествовало:

  • Утром 14 июля россияне ударили ракетами по центру Винницы, в результате чего возникли пожары. По разным данным, было от 2 до 4 взрывов.
  • По словам главы Винницкой области Сергея Борзова, еще 4 ракеты над областью сбили силы ПВО.
  • В настоящее время известно о 12 погибших и 25 раненых.

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Темы: Винницавойнажертвы
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