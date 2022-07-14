У Білому домі уточнили, чи вже застосовують ленд-ліз для України

У Білому домі розповіли, що зараз Україна продовжує отримувати військову допомогу у рамках програм, які не передбачають повернення коштів за отриману допомогу, а ленд-ліз почне застосовуватися пізніше.

Про це повідомляє "Голос Америки", пише "Європейська правда".

На запит видання у Білому домі прокоментували, що зараз ставлять пріоритетом ті формати безпекової допомоги Україні, за якими їй згодом не потрібно буде повертати кошти, на відміну від ленд-лізу. Це USAI (Ініціатива сприяння безпеці в Україні) та програма президентських повноважень, і всі останні поставки зброї відбувалися за ними.

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Наразі адміністрація Байдена використовує пакет обсягом 40 млрд доларів, більше половини якого закладені на військову допомогу та супутні витрати. Ці кошти потрібно витратити до кінця фіскального року в США, який припадає на кінець вересня.

Координатор Ради з нацбезпеки США і стратегічних комунікацій Джон Кірбі в інтервʼю "Голосу Америки" додав, що адміністрація все ще розглядає повноваження, які надає програма ленд-лізу.

"Ми вдячні Конгресу за цей законодавчий акт. Його було ухвалено на двопартійній основі, і це чітко вказує на те, наскільки члени Конгресу цінують підтримку, надану Україні, і хочуть впевнитись, що ми можемо і надалі це робити", - сказав Джон Кірбі.

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Нагадаємо, Байден підписав закон про ленд-ліз для України 9 травня. Закон про ленд-ліз, серед іншого, розширює повноваження президента США в угодах щодо постачання військової допомоги Україні та фактично дозволяє віддавати в борг або в лізинг військове обладнання за спрощеними процедурами експортного контролю.

Він дозволяє Білому дому надавати Україні зброю, техніку, боєприпаси та продукцію подвійного призначення за пришвидшеною процедурою, тобто не чекаючи на спеціальне виділення коштів для цього Конгресом США.

До 2022 року востаннє програма ленд-лізу діяла під час Другої світової війни, коли США надавали допомогу супротивникам нацистської Німеччини, насамперед Великій Британії та СРСР.

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