В Белом доме уточнили, применяют ли уже ленд-лиз для Украины

В Белом доме рассказали, что сейчас Украина продолжает получать военную помощь в рамках программ, не предполагающих возврат средств за полученную помощь, а ленд-лиз начнет применяться позже.

Об этом сообщает "Голос Америки", пишет "Европейская правда".

По запросу издания в Белом доме прокомментировали, что сейчас ставят приоритетом те форматы помощи Украине, по которым ей впоследствии не нужно будет возвращать средства, в отличие от ленд-лиза. Это USAI (Инициатива содействия безопасности в Украине) и программа президентских полномочий, и все последние поставки оружия происходили по ним.

В настоящее время администрация Байдена использует пакет в размере 40 млрд долларов, более половины которого заложены на военную помощь и сопутствующие расходы. Эти средства нужно потратить до конца фискального года в США, приходящегося на конец сентября.

Координатор Совета по нацбезопасности США и стратегических коммуникаций Джон Кирби в интервью "Голосу Америки" добавил, что администрация все еще рассматривает полномочия, предоставляемые программой ленд-лиза.

"Мы благодарны Конгрессу за этот законодательный акт. Он был принят на двухпартийной основе, и это четко указывает на то, насколько члены Конгресса ценят поддержку, оказанную Украине, и хотят убедиться, что мы можем и дальше это делать", - сказал Джон Кирби.

Напомним, Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины 9 мая. Закон о ленд-лизе, среди прочего, расширяет полномочия президента США в соглашениях по поставке военной помощи Украине и фактически позволяет отдавать в долг или в лизинг военное оборудование по упрощенным процедурам экспортного контроля.

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Он позволяет Белому дому предоставлять Украине оружие, технику, боеприпасы и продукцию двойного назначения по ускоренной процедуре, то есть не дожидаясь специального выделения средств для этого Конгрессом США.

До 2022 года последний раз программа ленд-лиза действовала во время Второй мировой войны, когда США оказывали помощь противникам нацистской Германии, прежде всего Великобритании и СССР.

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