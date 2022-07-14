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Більше 3,5 тисяч українських воїнів отримали держнагороди посмертно – Зеленський

Мазуренко Альона Четвер, 14 липня 2022, 22:58
фото: ОП

З початку повномасштабного вторгнення росіян 23 тисячі українських захисників відзначили державними нагородами, з них понад 3,5 тисяч – посмертно. 

Джерело: звернення президента Володимира Зеленського 14 липня 

Пряма мова: "Загалом за час повномасштабної війни з 24 лютого звання Героя присвоєно 157 українцям, зокрема 75 посмертно.

Державними нагородами були відзначені понад 23 тисяч наших захисників і захисниць, понад 3,5 тисяч – посмертно".

Деталі: В Україні не озвучують дані про загальну кількість полеглих захисників, щоб ворог не використав цю інформацію для аналізу та планування. 

Що було раніше: 

  • У середині травня президент Володимир Зеленський заявляв, що в боях з російськими окупантами на найскладніших напрямках на Сході країни може гинути від 50 до 100 українських військових.
  • На початку червня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомляв, що втрати українських військових зараз становлять від 100 до 200 людей щодня.

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Теми: Збройні силиЗеленськийвійнаУкраїна
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