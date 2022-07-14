Більше 3,5 тисяч українських воїнів отримали держнагороди посмертно – Зеленський
Четвер, 14 липня 2022, 22:58
З початку повномасштабного вторгнення росіян 23 тисячі українських захисників відзначили державними нагородами, з них понад 3,5 тисяч – посмертно.
Джерело: звернення президента Володимира Зеленського 14 липня
Пряма мова: "Загалом за час повномасштабної війни з 24 лютого звання Героя присвоєно 157 українцям, зокрема 75 посмертно.
Державними нагородами були відзначені понад 23 тисяч наших захисників і захисниць, понад 3,5 тисяч – посмертно".
Деталі: В Україні не озвучують дані про загальну кількість полеглих захисників, щоб ворог не використав цю інформацію для аналізу та планування.
Що було раніше:
- У середині травня президент Володимир Зеленський заявляв, що в боях з російськими окупантами на найскладніших напрямках на Сході країни може гинути від 50 до 100 українських військових.
- На початку червня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомляв, що втрати українських військових зараз становлять від 100 до 200 людей щодня.
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