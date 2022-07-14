Більше 3,5 тисяч українських воїнів отримали держнагороди посмертно – Зеленський

З початку повномасштабного вторгнення росіян 23 тисячі українських захисників відзначили державними нагородами, з них понад 3,5 тисяч – посмертно.

Джерело: звернення президента Володимира Зеленського 14 липня

Пряма мова: "Загалом за час повномасштабної війни з 24 лютого звання Героя присвоєно 157 українцям, зокрема 75 посмертно.

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Державними нагородами були відзначені понад 23 тисяч наших захисників і захисниць, понад 3,5 тисяч – посмертно".

Деталі: В Україні не озвучують дані про загальну кількість полеглих захисників, щоб ворог не використав цю інформацію для аналізу та планування.

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