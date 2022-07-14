Більше 3,5 тисяч українських воїнів отримали держнагороди посмертно – Зеленський

З початку повномасштабного вторгнення росіян 23 тисячі українських захисників відзначили державними нагородами, з них понад 3,5 тисяч – посмертно.

Джерело: звернення президента Володимира Зеленського 14 липня

Пряма мова: "Загалом за час повномасштабної війни з 24 лютого звання Героя присвоєно 157 українцям, зокрема 75 посмертно.

Державними нагородами були відзначені понад 23 тисяч наших захисників і захисниць, понад 3,5 тисяч – посмертно".

Деталі: В Україні не озвучують дані про загальну кількість полеглих захисників, щоб ворог не використав цю інформацію для аналізу та планування.

Що було раніше:

У середині травня президент Володимир Зеленський заявляв, що в боях з російськими окупантами на найскладніших напрямках на Сході країни може гинути від 50 до 100 українських військових.

На початку червня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомляв, що втрати українських військових зараз становлять від 100 до 200 людей щодня.